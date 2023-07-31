كل ما تريدين معرفته عن الشامبو الجاف

القاهرة - بوابة الوسط

أصبح الشامبو الجاف عنصرا أساسيا في روتين الجمال الخاص بالعناية بالشعر لأسباب عديدة، تحديداً لأنه يساعد بشكل مريح وسهل على امتصاص الزيت الزائد في ثوانٍ، ويضيف حجمًا فوريًا وكثيفاً لمظهر شعركِ، ويمكن أن يطيل عمر شعرك بشكل كبير.

إليك طريقة استخدام الدراي شامبو لأفضل نتيجة والحفاظ على صحة الشعر وكل ما تريدين معرفته عنه وفقا لموقع «الجميلة».

كيفية اختيار الشامبو الجاف المناسب

يأتي الشامبو الجاف في العديد من الأشكال المختلفة، بما في ذلك البخاخ والبودرة والرغوة، والنوع المحدد الذي تستخدميه يحدث فرقًا.

على سبيل المثال، إذا كان شعرك ناعمًا وكنت تستخدمين بودرة، فقد تشعرين بثقل على شعرك، ولهذا يُوصى باستخدام مسحوق للشعر الكثيف والدهني لأنه يمتص الزيت ولا يثقل الشعر، ولهذا يعتبر البخاخ هو الأفضل لهم.

وفي العادة، يحتاج الأشخاص ذوو الشعر المجعد إلى مزيد من الترطيب، بينما لا يحتاج أصحاب فروة الرأس الدهنية هذا الأمر، لهذا فالشامبو الجاف مثله كالبلسم والشامبو العادي يلبي أنواعًا معينة من الشعر، وتأتي بعض أنواع الشامبو الجافة بخصائص أخرى مثل التكثيف والتركيب.

كيفية تطبيق الشامبو الجاف بشكل صحيح

بعد اختيار الشامبو الجاف، يجب أن تعرف كيفية تطبيقه - بشكل صحيح، حتى لا ينتهي بك الأمر بجذور بيضاء أو خيوط صلبة، لذا اتبعي هذه الخطوات للحصول على أفضل النتائج.

الخطوة 1: الإعداد

- قبل أن تفكر حتى في رشه في شعرك، يجب عليك هز الزجاجة، تحديداً الشامبو البخاخ أوالرذاذ والرغوة (لست بحاجة إلى ذلك مع البودرة)، وسيضمن هذا توزيع تركيبة المنتج بالتساوي داخل الزجاجة، مما يجعل التوزيع متساويًا على فروة رأسك.

بعد ذلك، أمسكي بمشط لتطبيق الشامبو الجاف بشكل صحيح، وستحتاجين إلى تقسيم شعرك إلى أقسام صغيرة، و ابدئي بفصل الجزء الأكثر دهنية من شعرك.

الخطوة 2:

- الحفاظ على مسافة جيدة عند رش المنتج

القاعدة هنا هي استهداف الجذور مباشرة وإمساك الزجاجة بيد واحدة، ومن المهم جدًا الحفاظ على المسافة المناسبة بين شعرك وزجاجة الدراي شامبو، فأنتِ لا ترغبين في رش المنتج بالقرب من فروة رأسك لأنه سيترك بقايا يصعب إزالتها.

ولا تفرط في استخدام الشامبو، وضع الشامبو الجاف على المناطق الدهنية فقط، وليس على فروة الرأس بالكامل، وستعتمد كمية المنتج المطلوبة ليس فقط على درجة دهنية فروة رأسك، ولكن أيضًا على نوع شعرك.

فكلما كان الشعر أكثر كثافة، قد تكون هناك حاجة إلى المزيد من المنتج لتشبع وامتصاص زيت الشعر بالكامل.

الخطوة الثالثة: وقفة وتدليك

- من الفوائد الرائعة للشامبو الجاف أنه يعمل بسرعة مع نتائج فورية تقريبًا، ومع ذلك، من أجل الحصول على أفضل النتائج الممكنة، يجب أن تسمحي لبعض الوقت الإضافي قبل أن تضطري إلى الخروج من المنزل.

ومن المهم حقًا ترك الشامبو الجاف لبضع دقائق على شعركِ حتى يتمكن من عمل سحره بشكل صحيح، وبعد تركه، يمكنك تدليك فروة رأسك بيديك لتنشيط المكونات التي تمتص الزيت.

وإذا كنت تلاحظين الكثير من البقايا بعد التدليك المذكور، فاستمري في تمشيط شعركِ من الجذور إلى الأطراف من أجل التفريق والتخلص من التراكم والتكتلات.

كم مرة يمكن استخدام دراي شامبو على الشعر؟

ربما تعرفي بالفعل ما سنقوله هنا: الشامبو الجاف لا يحل محل الشامبو الحقيقي، ولا يُقصد به الاعتماد على الشامبو الجاف كثيرًا، إذ يمكن أن يؤثر سلبًا على صحة فروة رأسك وبالتالي على شعرك.

فعندما تتراكم جزيئات الشامبو الجافة على فروة الرأس بمرور الوقت، فإنها يمكن أن تسد بصيلات الشعر، وتحبس الزيت، وتمنع دوران خلايا الجلد الطبيعية، وهذا يمكن أن يؤدي إلى فرط نمو البكتيريا والخميرة التي تعيش عادة بشكل صحي على فروة الرأس ويمكن أن تسبب التهاب الجريبات وقشرة الرأس، ويمكن أن يؤدي إلى ظهور بثور حمراء، وهو نوع من حب الشباب على فروة الرأس.

لذا يوصَى باستخدام الشامبو على الأقل مرتين في الأسبوع، والاعتماد على غسل شعرك أكثر من ذلك للحفاظ على صحة شعرك بشكل صحيح.