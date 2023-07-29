تفاصيل إطلالة روبي في موسم جدة

القاهرة - بوابة الوسط

أحيت النجمة روبي حفلا غنائيا في موسم جدة مساء أمس الجمعة، ونالت إطلالتها إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معلقين على بساطتها وأناقتها. تعرفي معنا على تفاصيل الإطلالة، واستوحي منها ما يناسبك، وفقا لموقع «في الفن».

أصالة بتوقيع رامي العلي في تركيا

ارتدت روبي فستانا أزرق اللون لامعا من خامة السكوين، بكتف واحد «One Shoulder»، وطويلا من جهة وقصيرا للفخذ من الجهة الأخرى، من تصميم دار أزياء «ALEXANDRE VAUTHIER»، ويصل سعره إلى 1485 يورو. وتركت روبي شعرها منسدلا مع ارتداء قيراط كبير ماسي. شاهدي الإطلالة معنا من موقع بيع الفستان.





نالت إطلالة النجمة روبي إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معلقين على بساطتها وأناقتها (الإنترنت)

نالت إطلالة النجمة روبي إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معلقين على بساطتها وأناقتها (الإنترنت)