بالفيديو.. «Fendi» تستمد جديد خريف 2023 من الآلهة اليونانية

القاهرة - بوابة الوسط

توجهت دار الأزياء الإيطالية «Fendi» إلى المقر السابق لبورصة باريس، لتقديم عرض أزياء خريف «هوت كوتور» 2023 جديد ومميز وعريق، حيث عرض المصمم كيم جونز تشكيلة معاصرة من الفساتين الفاتنة والمثيرة للمناسبات الرسمية، مما يدل على أن الأزياء الراقية يمكن أن تكون مناسبة للمرأة اليومية من خلال إيجاد الأناقة في البساطة.

هيفاء وهبي وجيسيكا شاستين بإطلالة مماثلة

فساتين تنبعث من الآلهة اليونانية

جرى الكشف عن العرض بمجموعة محايدة لافتة للنظر، حيث ركزت على العبايات والفساتين ذات الأعمدة المطوية التي تنبعث من طاقة الآلهة اليونانية.

وقد قدم المصمم صدريات الياقة المدورة ذات الجلد الثاني متصلة بفساتين الكورسيه، بينما تتأخر أثواب الجيرسيه غير المتماثلة المكسوة بالحرير خلف العارضات، وفقا لموقع «جمالك».

إطلالة صيفية مشرقة للملكة رانيا والأميرة رجوة

ألوان الباستيل

جاءت المجموعة مليئة بألوان الباستيل المحايدة، حيث تسود ظلال مثل الوردي الرمادي والبني الفاتح، وتتراوح الألوان من الشمبانيا إلى الشوكولاتة الداكنة والأحمر، ودرجات لون النيود، وكذلك من الأحجار والماس الأسود والياقوت.

شاهدي معنا المجموعة، واستوحي منها ما يناسب إطلالتك



تشكيلة معاصرة من الفساتين الفاتنة والمثيرة للمناسبات الرسمية من «Fendi» (الإنترنت)

تشكيلة معاصرة من الفساتين الفاتنة والمثيرة للمناسبات الرسمية من «Fendi» (الإنترنت)