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إطلالة صيفية مشرقة للملكة رانيا والأميرة رجوة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 يوليو 2023, 09:35 صباحا
إطلالة صيفية مشرقة للملكة رانيا والأميرة رجوة
استوحي أناقتك من إطلالة الملكة رانيا والأميرة رجوة (الإنترنت)
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في أول ظهور لهم معا منذ حفل زفاف الأمير الحسين، أطل ملك الأردن الملك عبدالله برفقة زوجته الملكة رانيا، وابنه الأمير الحسين، وعروسه الأميرة رجوة الحسين.
وقد بدا على الجميع السعادة، ولا سيما الملكة رانيا التي ظهرت بإطلالة صيفية مشرقة.

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اختارت الملكة الأنيقة فستانا من «Vocavaca» بياقة بحارة وأكمام مكشكشة تتميز باللون الكحلي، وحملت حقيبة من الجلد البني من «Loropiana»، وانتعلت صندلا من كلوي «See by Chloe»، وفقا لموقع «الجميلة».
كما اختارت الملكة رانيا ترك شعرها منسدلا بنعومة فوق كتفيها، واكتفت بالقليل من المكياج.

أما العروس الأميرة رجوة الحسين فاختارت إطلالة أنيقة من الجينز، حيث ارتدت توب من ميزون ألايا «Maison» مع تنورة طويلة من الجينز أيضا من «Maison Alia»، وأكملت إطلالتها بحقيبة سوداء اللون من ديور «Dior».
ولإكمال أناقتها، اعتمدت تسريحة نصف مرفوعة مع فرق في المنتصف، أضفت الكثير من النعومة على ملامحها. وكحماتها، اعتمدت مكياجا ناعما أبرز جمال قسماتها.

شاهدي معنا الصور، واستوحي منها إطلالتك.
 

استوحي أناقتك من إطلالة الملكة رانيا والأميرة رجوة (الإنترنت)
استوحي أناقتك من إطلالة الملكة رانيا والأميرة رجوة (الإنترنت)
استوحي أناقتك من إطلالة الملكة رانيا والأميرة رجوة (الإنترنت)
استوحي أناقتك من إطلالة الملكة رانيا والأميرة رجوة (الإنترنت)
استوحي أناقتك من إطلالة الملكة رانيا والأميرة رجوة (الإنترنت)
استوحي أناقتك من إطلالة الملكة رانيا والأميرة رجوة (الإنترنت)
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