ادخلي البطيخ في روتين العناية ببشرتك...

للبطيخ فوائد تجميليّة، إذ يُستخدم كقناع فعّال وطبيعي، لتجديد البشرة، وإعادة نضارتها وإشراقها. إليكِ وصفتان طبيعيّتان وسهلتَا التحضير من قشرة البطيخ، تساعدانك على الحفاظ على بشرة مشدودة ونضرة ومرطّبة وشابّة. تعرفي عليهما معنا، وذلك وفقا لموقع «الجميلة».
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وصفة قشرة البطيخ لشد البشرة
- تساعد قشرة البطيخ على علاج البهاق، وشد البشرة المترهلة، التي تصبح ناعمة من خلال تحفيزه الدورة الدمويّة.
طريقة التطبيق
- قطّعي قشرة البطيخ إلى قطع صغيرة، ومرّريها على بشرتك في حركات دائرية لمدة لا تقل عن 10 دقائق، ثم اشطفي وجهك بالماء.
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خلطة ماء الورد والبطيخ لشباب وبياض البشرة
- هذه الخلطة ترطب البشرة وتشدها، وتمنع ظهور التجاعيد فيها. كما تساعد في تبييضها.
المكونات وطريقة التطبيق
قشرة بطيخ وماء ورد.
- قشّري قطعة من البطيخ، وأزيلي اللب الأحمر عن القشرة، واتركي عليها القسم الأبيض والأخضر منه، وقطعيها إلى شرائح صغيرة
- أما ماء الورد فيمكنك شراؤه مصنّعا، أو صنعه في المنزل من خلال غلي خمس وردات جوريّات في كوبين من الماء مرة واحدة، وبعد أن يبرد المزيج، صفّيه وضعيه في زجاجة.
ـ ضعي كمية من ماء الورد بمقدار كمية قشرة البطيخ المستخدمة نفسه.
ـ اخلطي جيدا قشرة البطيخ المقطع مع ماء الورد في الخلاط، ثم صفّي المزيج، وضعيه في زجاجة، وخزنيه في الثلاجة.
ـ للاستخدام، امسحي وجهك ورقبتك وأعلى صدرك يوميا بقطعة من القطن مغموسة في مزيج قشرة البطيخ وماء الورد، واتركيه على بشرتك حتى يجف.
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