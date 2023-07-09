ادخلي البطيخ في روتين العناية ببشرتك

القاهرة - بوابة الوسط

للبطيخ فوائد تجميليّة، إذ يُستخدم كقناع فعّال وطبيعي، لتجديد البشرة، وإعادة نضارتها وإشراقها. إليكِ وصفتان طبيعيّتان وسهلتَا التحضير من قشرة البطيخ، تساعدانك على الحفاظ على بشرة مشدودة ونضرة ومرطّبة وشابّة. تعرفي عليهما معنا، وذلك وفقا لموقع «الجميلة».

فوائد شجرة «النيم» لصحة وحيوية البشرة

وصفة قشرة البطيخ لشد البشرة

- تساعد قشرة البطيخ على علاج البهاق، وشد البشرة المترهلة، التي تصبح ناعمة من خلال تحفيزه الدورة الدمويّة.

طريقة التطبيق

- قطّعي قشرة البطيخ إلى قطع صغيرة، ومرّريها على بشرتك في حركات دائرية لمدة لا تقل عن 10 دقائق، ثم اشطفي وجهك بالماء.

ادخلي القهوة في روتين العناية ببشرتك