أول عرض لمصمم سعودي في أسبوع باريس للأزياء الراقية

القاهرة - بوابة الوسط

بات محمد آشي أول مصمم سعودي يشارك في أسبوع باريس للأزياء الراقية (هوت كوتور)، وهو ما يشكّل ذروة مسيرته المهنية، بحسب ما قال لوكالة «فرانس برس»، اليوم الخميس.

وسبق لسيدات شهيرات عالميًا بينهنّ الملكة الأردنية «رانيا»، والنجمات «بينيلوبي كروث» و«ديان كروغر» و«ليدي غاغا» أن ارتدين قطعًا من تصميم آشي، الذي أُقيم عرضه في مسرح شاتليه ضمن أسبوع الموضة الباريسي.

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سمات تصاميم السعودي محمد آشي

وتشكّل تصاميم آشي نقيضًا لقواعد اللباس السعودية، إذ تتسم بقدر كبير من الشفافية والفتحات التي تُبرِز الثديين والساقين.

وقال المصمم لوسائل الإعلام في كواليس العرض «أنا مواطن عالمي، لكني كنت دائمًا فخورًا بكوني سعوديًا». وأدخل آشي الريش والذيل الطويل إلى فساتينه التي طغى عليها اللونان الأبيض والأسود.

وأوضح أن تشكيلته تتمحور على «قصة حب مظلمة»، وتسعى إلى «استخراج الجمال من الأعماق وجعله ظاهرًا». وشق آشي طريقه الخاص بعد مغادرته المملكة قبل 30 عامًا، لكن تطور مسيرته يتزامن مع إعلان الرياض عن أسبوعها للموضة في أكتوبر.

وتندرج هذه المحطة المفصلية في مسيرته، بعد سلسلة عروض أزياء ومشاريع لمصممين سعوديين شباب على هامش أسبوع الموضة الرجالية في باريس، في سياق تنامي القوة الناعمة السعودية في مجالات شتّى، من الرياضة إلى الفنون، رغم انتقادات تطاول المملكة على خلفية اتّهامات بانتهاكات حقوقية.