  • Alwasat News
Atwasat

أول عرض لمصمم سعودي في أسبوع باريس للأزياء الراقية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 06 يوليو 2023, 08:29 مساء
أول عرض لمصمم سعودي في أسبوع باريس للأزياء الراقية
من عرض تشكيلة مصمم الأزياء السعودي محمد آشي ضمن أسبوع باريس للأزياء الراقية (هوت كوتور) في 6 يوليو 2023 (أ ف ب)
alwasat radio

بات محمد آشي أول مصمم سعودي يشارك في أسبوع باريس للأزياء الراقية (هوت كوتور)، وهو ما يشكّل ذروة مسيرته المهنية، بحسب ما قال لوكالة «فرانس برس»، اليوم الخميس.

وسبق لسيدات شهيرات عالميًا بينهنّ الملكة الأردنية «رانيا»، والنجمات «بينيلوبي كروث» و«ديان كروغر» و«ليدي غاغا» أن ارتدين قطعًا من تصميم آشي، الذي أُقيم عرضه في مسرح شاتليه ضمن أسبوع الموضة الباريسي.

- أسبوع باريس للموضة يشهد «اختفاء» مجوهرات بـ3 ملايين يورو
- «إيسي مياكي» ترسم الهوية الجديدة للأنوثة

سمات تصاميم السعودي محمد آشي
وتشكّل تصاميم آشي نقيضًا لقواعد اللباس السعودية، إذ تتسم بقدر كبير من الشفافية والفتحات التي تُبرِز الثديين والساقين.

وقال المصمم لوسائل الإعلام في كواليس العرض «أنا مواطن عالمي، لكني كنت دائمًا فخورًا بكوني سعوديًا». وأدخل آشي الريش والذيل الطويل إلى فساتينه التي طغى عليها اللونان الأبيض والأسود.

وأوضح أن تشكيلته تتمحور على «قصة حب مظلمة»، وتسعى إلى «استخراج الجمال من الأعماق وجعله ظاهرًا». وشق آشي طريقه الخاص بعد مغادرته المملكة قبل 30 عامًا، لكن تطور مسيرته يتزامن مع إعلان الرياض عن أسبوعها للموضة في أكتوبر.

وتندرج هذه المحطة المفصلية في مسيرته، بعد سلسلة عروض أزياء ومشاريع لمصممين سعوديين شباب على هامش أسبوع الموضة الرجالية في باريس، في سياق تنامي القوة الناعمة السعودية في مجالات شتّى، من الرياضة إلى الفنون، رغم انتقادات تطاول المملكة على خلفية اتّهامات بانتهاكات حقوقية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الشرطة الفرنسية تفتش منزل رئيس باريس سان جيرمان

الشرطة الفرنسية تفتش منزل رئيس باريس سان جيرمان
بالفيديو.. المنتخب الوطني للطائرة يواجه قطر بدورة الألعاب العربية ومشاركة ليبية مميزة

بالفيديو.. المنتخب الوطني للطائرة يواجه قطر بدورة الألعاب العربية ومشاركة ليبية ...
في الجولة الثالثة من سداسي التتويج.. الهلال يحرج الأهلي طرابلس.. والأهلي بنغازي في الوصافة

في الجولة الثالثة من سداسي التتويج.. الهلال يحرج الأهلي طرابلس.. والأهلي بنغازي ...
رؤوس مقطوعة وسبائك ذهبية.. التليفزيون الروسي يعرض مقتنيات منزل قائد «فاغنر»

رؤوس مقطوعة وسبائك ذهبية.. التليفزيون الروسي يعرض مقتنيات منزل قائد «فاغنر»
رتاج السائح تتوج بفضية رمي القرص في دورة الألعاب العربية.. ووضاح سادسا

رتاج السائح تتوج بفضية رمي القرص في دورة الألعاب العربية.. ووضاح سادسا
الاتحاد يهدد بالانسحاب من دور سداسي التتويج بـ«دورينا» ويصفه بـ«المسرحية الهزلية»

الاتحاد يهدد بالانسحاب من دور سداسي التتويج بـ«دورينا» ويصفه بـ«المسرحية ...
العثور على كوكايين في البيت الأبيض.. وترامب يتهم بايدن ونجله

العثور على كوكايين في البيت الأبيض.. وترامب يتهم بايدن ونجله
الاتحاد الأوروبي يعتزم حظر الاتجار في زعانف سمك القرش

الاتحاد الأوروبي يعتزم حظر الاتجار في زعانف سمك القرش
تعادل سلبي بين الأهلي طرابلس والهلال يشعل دور سداسي التتويج بـ«دورينا»

تعادل سلبي بين الأهلي طرابلس والهلال يشعل دور سداسي التتويج بـ«دورينا»
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة النصر والأهلي بنغازي في سداسي التتويج بـ«دورينا»

انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة النصر والأهلي بنغازي في سداسي التتويج ...
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة أبوسليم والاتحاد في دور سداسي التتويج بـ«دورينا»

انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة أبوسليم والاتحاد في دور سداسي التتويج ...
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس والهلال في سداسي التتويج بـ«دورينا»

انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس والهلال في سداسي التتويج ...
رسميا.. أنشيلوتي ينهي علاقته بريال مدريد ويتسلم تدريب البرازيل بداية من كوبا أميركا 2024

رسميا.. أنشيلوتي ينهي علاقته بريال مدريد ويتسلم تدريب البرازيل بداية من كوبا ...
حكام أجانب من صربيا وبيلاروسيا والبرتغال في الجولة الثالثة من «دورينا» عبر «Wtv»

حكام أجانب من صربيا وبيلاروسيا والبرتغال في الجولة الثالثة من «دورينا» عبر «Wtv»
اكتشاف كنز بقيمة 500 ألف يورو داخل حوت نافق على شواطئ جزر الكناري

اكتشاف كنز بقيمة 500 ألف يورو داخل حوت نافق على شواطئ جزر الكناري
«وول ستريت جورنال»: واشنطن تتجه لتقييد وصول بكين إلى خدمات الحوسبة السحابية الأميركية

«وول ستريت جورنال»: واشنطن تتجه لتقييد وصول بكين إلى خدمات الحوسبة السحابية ...
استديو تحليلي سداسي عبر «Wtv» قبل الجولة الثالثة من دوري التتويج «دورينا»

استديو تحليلي سداسي عبر «Wtv» قبل الجولة الثالثة من دوري التتويج «دورينا»
الزنجبيل وزيت اللوز للتخلص من البثور

الزنجبيل وزيت اللوز للتخلص من البثور
 المزيد من أناقة وجمال

تعليقات

عناوين ذات صلة
الوردي عنوان الأناقة لتصميمات «Ralph Lauren»
الوردي عنوان الأناقة لتصميمات «Ralph Lauren»
الشاي والليمون للحد من تعرق اليدين والقدمين
الشاي والليمون للحد من تعرق اليدين والقدمين
كريم طبيعي من زيت اللوز وجنين القمح للعناية بعينيكِ
كريم طبيعي من زيت اللوز وجنين القمح للعناية بعينيكِ
أسبوع الأزياء الراقية ينطلق في باريس رغم أعمال الشغب
أسبوع الأزياء الراقية ينطلق في باريس رغم أعمال الشغب
البساطة عنوان «Dior» لخريف 2023
البساطة عنوان «Dior» لخريف 2023
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو: «البجعة» جديد إيلي صعب 2024
بالفيديو: «البجعة» جديد إيلي صعب 2024...
تفاصيل إطلالة نانسي عجرم اللامعة في دبي
تفاصيل إطلالة نانسي عجرم اللامعة في دبي...
الموز والليمون لترطيب الشعر ولمعانه
الموز والليمون لترطيب الشعر ولمعانه...
عرض أزياء لـ«ديور» بمشهدية تحاكي المستقبل
عرض أزياء لـ«ديور» بمشهدية تحاكي المستقبل...
البدلة الكلاسيكية تنتعش وربطة العنق تختفي
البدلة الكلاسيكية تنتعش وربطة العنق تختفي...
المزيد
أول عرض لمصمم سعودي في أسبوع باريس للأزياء الراقية
أول عرض لمصمم سعودي في أسبوع باريس للأزياء الراقية...
الزنجبيل وزيت اللوز للتخلص من البثور
الزنجبيل وزيت اللوز للتخلص من البثور...
حيلة جمالية لإبراز عينيك بخطوة واحدة
حيلة جمالية لإبراز عينيك بخطوة واحدة...
البساطة عنوان «Dior» لخريف 2023
البساطة عنوان «Dior» لخريف 2023...
أسبوع الأزياء الراقية ينطلق في باريس رغم أعمال الشغب
أسبوع الأزياء الراقية ينطلق في باريس رغم أعمال الشغب...
المزيد