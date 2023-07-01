يفرز الشعر الدهني الزيوت والروائح التي تسبب الإحراج، وتتعدد الأسباب التي تزيد من دهنية الشعر، لذلك نقدم لكِ أسباب تحوّل الشعر إلى دهني، وكيفية استخدام الشوفان في العناية به. تعرفي معنا على الطريقة وفقا لموقع «جمالك».
أسباب الشعر الدهني:
- التغيرات الهرمونية.
- عدم العناية بالشعر بالطرق الصحيحة والمناسبة.
- عدم غسل الشعر فترات طويلة.
- استخدام الشامبو غير المناسب لطبيعة الشعر.
- إفراز فروة الرأس الزيوت والدهون.
قناع النسكافية لتوحيد لون البشرة وتقشيرها
فوائد الشوفان للشعر الدهني:
- تطويل الشعر وتكثيفه
- التقليل من تساقط الشعر.
- يحتوي على المركبات الغذائية المفيدة للشعر الدهني.
- تنعيم الشعر والعمل على نموه؛ لاحتوائه على الزنك والنحاس وفيتامين «ب» والبروتين.
- تكثيف الشعر وجعله أكثر قوة ومرونة.
- التخلص من القشرة والجلد الميت.
قناع الشوفان للعناية بالشعر الدهني
المكونات:
كوب من دقيق الشوفان
½ كوب من صودا الخبز
طريقة الإعداد والتطبيق:
- قومي بطحن الشوفان جيداً، وأحضري زجاجة بودرة التلك القديمة.
- اخلطي الشوفان مع صودا الخبز، ثم ضعي المزيج في زجاجة بودرة التلك، ثم ضعي القليل من المزيج على شعرك الدهني مع فرك الشعر جيداً.
- احتفظي ببقية الخليط في الثلاجة، واستخدميه عند اللزوم.
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