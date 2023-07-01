  • Alwasat News
Atwasat

الشوفان للعناية بالشعر الدهني

القاهرة - بوابة الوسط السبت 01 يوليو 2023, 10:59 صباحا
الشوفان للعناية بالشعر الدهني
نقدم لكِ أسباب تحول الشعر إلى دهني، وكيفية استخدام الشوفان في العناية به (الإنترنت)
alwasat radio

يفرز الشعر الدهني الزيوت والروائح التي تسبب الإحراج، وتتعدد الأسباب التي تزيد من دهنية الشعر، لذلك نقدم لكِ أسباب تحوّل الشعر إلى دهني، وكيفية استخدام الشوفان في العناية به. تعرفي معنا على الطريقة وفقا لموقع «جمالك».

أسباب الشعر الدهني:
- التغيرات الهرمونية.
- عدم العناية بالشعر بالطرق الصحيحة والمناسبة.
- عدم غسل الشعر فترات طويلة.
- استخدام الشامبو غير المناسب لطبيعة الشعر.
- إفراز فروة الرأس الزيوت والدهون.
قناع النسكافية لتوحيد لون البشرة وتقشيرها
فوائد الشوفان للشعر الدهني:
- تطويل الشعر وتكثيفه
- التقليل من تساقط الشعر.
- يحتوي على المركبات الغذائية المفيدة للشعر الدهني.
- تنعيم الشعر والعمل على نموه؛ لاحتوائه على الزنك والنحاس وفيتامين «ب» والبروتين.
- تكثيف الشعر وجعله أكثر قوة ومرونة.
- التخلص من القشرة والجلد الميت.

قناع الشوفان للعناية بالشعر الدهني
المكونات:
كوب من دقيق الشوفان
½ كوب من صودا الخبز
طريقة الإعداد والتطبيق:
- قومي بطحن الشوفان جيداً، وأحضري زجاجة بودرة التلك القديمة.
- اخلطي الشوفان مع صودا الخبز، ثم ضعي المزيج في زجاجة بودرة التلك، ثم ضعي القليل من المزيج على شعرك الدهني مع فرك الشعر جيداً.
- احتفظي ببقية الخليط في الثلاجة، واستخدميه عند اللزوم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الكنديون يختنقون بسحب الضباب الدخاني

الكنديون يختنقون بسحب الضباب الدخاني
مساع ليبية لإعادة حق التصويت في «فاو»

مساع ليبية لإعادة حق التصويت في «فاو»
«إقليدس» يستعد لاستكشاف الجانب المظلم من الكون

«إقليدس» يستعد لاستكشاف الجانب المظلم من الكون
الأمم المتحدة تصدر قائمة مُحدثة لشركات تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية

الأمم المتحدة تصدر قائمة مُحدثة لشركات تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية
ليفربول يكسر قواعد اللعبة ويرصد مبلغا خياليا لضم مبابي

ليفربول يكسر قواعد اللعبة ويرصد مبلغا خياليا لضم مبابي
الكشف عن سبب فشل انتقال حكيم زياش إلى النصر السعودي

الكشف عن سبب فشل انتقال حكيم زياش إلى النصر السعودي
أهلي جدة يفشل في ضم لاعب مهم بسبب غوارديولا

أهلي جدة يفشل في ضم لاعب مهم بسبب غوارديولا
لافروف يدعو الغرب إلى عدم تضخيم قضية «أطفال الدونباس»

لافروف يدعو الغرب إلى عدم تضخيم قضية «أطفال الدونباس»
لافروف: روسيا ستكون أقوى بعد تمرد «فاغنر»

لافروف: روسيا ستكون أقوى بعد تمرد «فاغنر»
طفرة جينية تلعب دورا في تدهور حالة المصابين بالتصلّب اللويحي

طفرة جينية تلعب دورا في تدهور حالة المصابين بالتصلّب اللويحي
«المسابقات» تعتمد نتائج الأسبوع الأول من سداسي التتويج وتعاقب الأهلي بنغازي

«المسابقات» تعتمد نتائج الأسبوع الأول من سداسي التتويج وتعاقب الأهلي بنغازي
الأمم المتحدة: 90% من السوريين تحت خط الفقر

الأمم المتحدة: 90% من السوريين تحت خط الفقر
عراب الذكاء الصناعي يحض الحكومات على مواجهة مخاطره

عراب الذكاء الصناعي يحض الحكومات على مواجهة مخاطره
«فيفا» يصدر قرارًا مهمًا بشأن ملفات الترشح لاستضافة مونديال 2030

«فيفا» يصدر قرارًا مهمًا بشأن ملفات الترشح لاستضافة مونديال 2030
لوفيغارو: ما الدور الذي ستلعبه «فاغنر» في بيلاروسيا؟

لوفيغارو: ما الدور الذي ستلعبه «فاغنر» في بيلاروسيا؟
شرط الوداد يدفع مؤيد اللافي للتفكير في عروض الأندية التونسية

شرط الوداد يدفع مؤيد اللافي للتفكير في عروض الأندية التونسية
باتيلي: ليبيا وصلت لـ«مرحلة حاسمة» والقرارات المتسرعة تعمق الأزمة

باتيلي: ليبيا وصلت لـ«مرحلة حاسمة» والقرارات المتسرعة تعمق الأزمة
«العليا للامتحانات»: نتيجة شهادة التعليم الأساسي الأحد المقبل

«العليا للامتحانات»: نتيجة شهادة التعليم الأساسي الأحد المقبل
 المزيد من أناقة وجمال

تعليقات

عناوين ذات صلة
دنيا سمير غانم تخطف الأنظار ببساطتها
دنيا سمير غانم تخطف الأنظار ببساطتها
فوائد شجرة «النيم» لصحة وحيوية البشرة
فوائد شجرة «النيم» لصحة وحيوية البشرة
الموز والليمون لترطيب الشعر ولمعانه
الموز والليمون لترطيب الشعر ولمعانه
هيفاء وهبي وجيسيكا شاستين بإطلالة مماثلة
هيفاء وهبي وجيسيكا شاستين بإطلالة مماثلة
قناع النسكافية لتوحيد لون البشرة وتقشيرها
قناع النسكافية لتوحيد لون البشرة وتقشيرها
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو: «البجعة» جديد إيلي صعب 2024
بالفيديو: «البجعة» جديد إيلي صعب 2024...
تفاصيل إطلالة نانسي عجرم اللامعة في دبي
تفاصيل إطلالة نانسي عجرم اللامعة في دبي...
الموز والليمون لترطيب الشعر ولمعانه
الموز والليمون لترطيب الشعر ولمعانه...
الحجر الأسود صبغة طبيعية للقضاء على الشيب
الحجر الأسود صبغة طبيعية للقضاء على الشيب...
البدلة الكلاسيكية تنتعش وربطة العنق تختفي
البدلة الكلاسيكية تنتعش وربطة العنق تختفي...
المزيد
الشوفان للعناية بالشعر الدهني
الشوفان للعناية بالشعر الدهني...
البدلة الكلاسيكية تنتعش وربطة العنق تختفي
البدلة الكلاسيكية تنتعش وربطة العنق تختفي...
عرض أزياء لـ«ديور» بمشهدية تحاكي المستقبل
عرض أزياء لـ«ديور» بمشهدية تحاكي المستقبل...
قناع النسكافية لتوحيد لون البشرة وتقشيرها
قناع النسكافية لتوحيد لون البشرة وتقشيرها...
هيفاء وهبي وجيسيكا شاستين بإطلالة مماثلة
هيفاء وهبي وجيسيكا شاستين بإطلالة مماثلة...
المزيد