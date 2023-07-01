الشوفان للعناية بالشعر الدهني

القاهرة - بوابة الوسط

يفرز الشعر الدهني الزيوت والروائح التي تسبب الإحراج، وتتعدد الأسباب التي تزيد من دهنية الشعر، لذلك نقدم لكِ أسباب تحوّل الشعر إلى دهني، وكيفية استخدام الشوفان في العناية به. تعرفي معنا على الطريقة وفقا لموقع «جمالك».