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بالفيديو: «البجعة» جديد إيلي صعب 2024

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 يونيو 2023, 12:11 مساء
بالفيديو: «البجعة» جديد إيلي صعب 2024
أطلق مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب على مجموعة «ريزورت 2024» عنوان «البجعة» (الإنترنت)
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أطلق مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب على مجموعة «ريزورت 2024» عنوان «البجعة» تكريمًا للسيدة النبيلة الإيطالية «ماريلا أنييلي» زوجة رئيس مجلة «Vogue» «جياني أجنيلي» والتي كانت معروفة بجمع الأعمال الفنية وكانت سيدة اجتماعية مرموقة.

ويواصل إيلي صعب إعادة تعريف الأناقة والحداثة في صناعة الأزياء وتنوعت المجموعة ما بين ألوان الجواهر الخافتة والتصميمات الواضحة والأنسجة المتنوعة لخلق ثلاثة أمزجة مميزة، تأخذنا عبر المناسبات الرقية وحفلات الحدائق الحضرية والأسلوب الرسمي الأنيق وفقا لموقع «ليالينا».
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ويواصل المصمم اللبناني تخطي الحدود وابتكار تصاميم تأسر عالم الموضة حيث تعرض مجموعة إيلي صعب «ريزورت 2024» قدرة العلامة التجارية على ابتكار قطع مذهلة تنتقل بسهولة من سحر الشاطئ إلى أناقة المدينة.
شاهدي معنا بعض التصاميم واستوحي منها اطلالتك.
 

 

أطلق مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب على مجموعة «ريزورت 2024» عنوان «البجعة» (الإنترنت)
أطلق مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب على مجموعة «ريزورت 2024» عنوان «البجعة» (الإنترنت)
أطلق مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب على مجموعة «ريزورت 2024» عنوان «البجعة» (الإنترنت)
أطلق مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب على مجموعة «ريزورت 2024» عنوان «البجعة» (الإنترنت)
أطلق مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب على مجموعة «ريزورت 2024» عنوان «البجعة» (الإنترنت)
أطلق مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب على مجموعة «ريزورت 2024» عنوان «البجعة» (الإنترنت)
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