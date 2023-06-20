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أدخلي دبس الرمان للعناية بجمالك

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 يونيو 2023, 12:56 مساء
أدخلي دبس الرمان للعناية بجمالك
يحافظ دبس الرمان على خلايا البشرة من الإصابة بالتلف (الإنترنت)
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دبس الرمان من الوصفات المستخدمة للعناية بالبشرة، والذي يمنح البشرة مزيدا من النضارة والإشراق. يستخلص دبس الرمان من ثمار الرمان ولكن بعد غلي الرمان الممزوج بالماء والسكر وتصفيته والحصول على قوام سميك إلى حد ما، واليوم نعرفك على فوائد دبس الرمان للبشرة وطريقة استخدامه تعرفي عليها معنا.

فوائد دبس الرمان
- يحافظ دبس الرمان على خلايا البشرة من الإصابة بالتلف بفضل غناه بعديد الفيتامينات مثل فيتامين سي.
- يحتوي دبس الرمان على بعض المواد المضادة للبكتيريا والفطريات والتي تسهم في علاج بعض المشاكل الجلدية مثل الحبوب والبثور والإكزيما والصدفية.
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- يحمي دبس الرمان البشرة من أشعة الشمس الضارة، كما أنه يقيها من الإصابة بسرطان الجلد.
- يمنح دبس الرمان النضارة والحيوية والإشراق للبشرة.
- يجدد خلايا البشرة ويغذيها وذلك لاحتوائه على بعض الفيتامينات مثل فيتامين (ب 12).
- يحارب تجاعيد البشرة، فهو يعزز من إنتاج الكولاجين بالبشرة.
- يقوم دبس الرمان بتحسين مرونة البشرة ومحاربة الجذور الحرة بها بفضل المواد المضادة للأكسدة بها.

قناع دبس الرمان وماء الورد لترطيب البشرة
- يسهم ماء الورد في تفتيح البشرة وتوحيد لونها والحفاظ عليها من الإصابة بالجفاف.
المكونات وطريقة التطبيق
2 ملعقة صغيرة من دبس الرمان.
2 ملعقة صغيرة من ماء الورد.
- نخلط المكونات مع بعض حتى نحصل على خليط متجانس، نطبق الخليط على البشرة ونتركه لمدة 25 دقيقة وبعدها نشطف البشرة بالماء الفاتر ونجفف البشرة ونرطبها بكريم مرطب مناسب لنوع البشرة، نكرر تطبيق الماسك على البشرة ثلاث مرات في الأسبوع.

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