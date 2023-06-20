أدخلي دبس الرمان للعناية بجمالك

القاهرة - بوابة الوسط

دبس الرمان من الوصفات المستخدمة للعناية بالبشرة، والذي يمنح البشرة مزيدا من النضارة والإشراق. يستخلص دبس الرمان من ثمار الرمان ولكن بعد غلي الرمان الممزوج بالماء والسكر وتصفيته والحصول على قوام سميك إلى حد ما، واليوم نعرفك على فوائد دبس الرمان للبشرة وطريقة استخدامه تعرفي عليها معنا.

فوائد دبس الرمان

- يحافظ دبس الرمان على خلايا البشرة من الإصابة بالتلف بفضل غناه بعديد الفيتامينات مثل فيتامين سي.

- يحتوي دبس الرمان على بعض المواد المضادة للبكتيريا والفطريات والتي تسهم في علاج بعض المشاكل الجلدية مثل الحبوب والبثور والإكزيما والصدفية.

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- يحمي دبس الرمان البشرة من أشعة الشمس الضارة، كما أنه يقيها من الإصابة بسرطان الجلد.

- يمنح دبس الرمان النضارة والحيوية والإشراق للبشرة.

- يجدد خلايا البشرة ويغذيها وذلك لاحتوائه على بعض الفيتامينات مثل فيتامين (ب 12).

- يحارب تجاعيد البشرة، فهو يعزز من إنتاج الكولاجين بالبشرة.

- يقوم دبس الرمان بتحسين مرونة البشرة ومحاربة الجذور الحرة بها بفضل المواد المضادة للأكسدة بها.