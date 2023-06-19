فاريل وليامز مديرا فنيا لـ«لوي فويتون» في أسبوع الموضة الباريسي

القاهرة - بوابة الوسط

يتولى النجم المتعدد المواهب فاريل وليامز الإدارة الفنية لدار «لوي فويتون» الفرنسية الراقية في انطلاق أسبوع الموضة الرجالية في باريس غدا الثلاثاء، في حدث يُنظر إليه على أنه تطور لافت في القطاع الذي يدر إيرادات بمليارات الدولارات.

ويتحمل الموسيقي ومنسق الأسطوانات والمنتج الشهير هذه المسؤولية لصالح العلامة التجارية الفرنسية الشهيرة، على أمل البناء على التحول نحو أزياء الشارع الأميركية التي ساعدت الدار على تحقيق إيرادات تزيد عن 20 مليار يورو (22 مليار دولار) للمرة الأولى العام الماضي بحسب «فرانس برس».

إعلان تشويقي

نشر وليامز إعلانا تشويقيا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شارك صورة لنفسه أمام متحف «أورسيه» في العاصمة الفرنسية تظهر فيها لوحة إعلانات عملاقة للمغنية «ريهانا» وهي في مراحل متقدمة من الحمل وتحمل حقائب ملونة من علامة «لوي فويتون».

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وقال الصحفي في مجلة «جي كيو» بنسختها الفرنسية «بيار ألكسندر إمبيلي» «إنه أمر غير مسبوق بالنسبة لعلامة تجارية على هذا المستوى، أن يصل مصمم بحملة للملابس الرجالية تضم للمرة الأولى امرأة... هو يعطينا لمحة عما ينتظرنا».

تحدٍ كبير

يواجه «وليامز» البالغ 50 عاما تحديا كبيرا لملء فراغ فيرجيل أبلوه الذي بث حياة جديدة في أزياء الشارع في دار« لوي فويتون» قبل وفاته المبكرة بسبب السرطان في العام 2021.

لكن وليامز لطالما أثار الضجة لدى مروره على السجادة الحمراء في الأحداث الفنية، وعُرف بالملابس الجريئة التي تتجاوز أنماط الهيب هوب المعتادة، مع سلسلة تعاونات ربطته بدُور بارزة من أمثال «شانيل» و«مونكلر» و«تيفاني»، إضافة إلى لوي فويتون».

أكثر إبداعا

يأتي وصول «وليامز» في وقت باتت مجموعات الأزياء الرجالية تبدو كأنها الجانب الأكثر إثارة في قطاع الموضة.

وقالت مستشارة الموضة «باسكالين» فيليلم «استغرقت الأزياء الرجالية سنوات لتجد أرضا خصبة للتطور، لكنها الآن تحقق ذلك بشكل أوضح من الملابس النسائية».

وأضافت «الطريقة التي تُجرى فيها إعادة النظر في الأمور المرتبطة بالنوع الاجتماعي والذكورة والأنوثة في الوقت الحالي تسمح بإبداع أكبر من دون الوقوع في فخ المبالغة المضحكة».

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أحد الوافدين الجدد الذين استطاعوا ترك بصمة في المجال هو المصمم الفرنسي التركي «بورش أكيول» الذي ينضم إلى أسبوع الموضة الرسمي لأول مرة، حيث سيقدم مجموعته قبل «وليامز» الثلاثاء.

وقد حظيت علامته التجارية، التي أُسست العام 2018 بعد فترة تدريب لدى داري « ديور» و«بالنسياغا»، بدعم «كيت بلانشيت» و«كاردي بي»، بفضل أسلوبها الأنيق العابر للحدود التقليدية بين الجنسين.

وقال إمبيلي «هناك مواهب كثيرة في باريس تعتمد أسلوبا غير جنساني على صعيد الموضة. أو على الأقل، لم تعد الملابس محددة بين بحسب النوع الجنسي».