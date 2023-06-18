زيت شجرة الشاي وجنين القمح لتطويل الأظافر

القاهرة - بوابة الوسط

ترغب الكثير من السيدات في إبراز جمال اليدين وتزيينهما من خلال الحصول على أظافر طويلة. ومن أجل ذلك، تلجأ العديد من السيدات إلى الأظافر الصناعية، في حين أن استخدامها مجرد حل موقت، ففور إزالتها تعود الأظافر كما كانت من قبل ضعيفة.

لذا فأنتِ بحاجة للعناية بأظافركِ والاهتمام بها، ويمكنكِ استخدام العلاجات المنزلية البسيطة في تعزيز تقوية الأظافر. تعرفي معنا على أفضل الطرق الطبيعية لتطويل الأظافر وفقا لموقع «أنوثة».

زيت اللبان المر وزيت جنين القمح

المكونات و طريقة التطبيق

نصف ملعقة صغيرة من زيت جنين القمح.

نصف ملعقة صغيرة من زيت اللبان المر.

ملعقة كبيرة من ملح البحر المطحون.

كوب من الماء دافئ.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

- ضعى في إناء كوبا من الماء وملح البحر وزيت جنين القمح وزيت اللبان المر.

- اخلطي المكونات جيدا، وبعدها انقعي الأظافر في الخليط الدافئ 20 دقيقة.

- اغسلي الأظافر بالماء الدافئ، وجففيها جيدا.

- ادهني زيت الزيتون، بوصفه مرطبا للأظافر، مع تكرار الوصفة مرة واحدة في اليوم.

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