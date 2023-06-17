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زيت الزيتون لمكافحة تجاعيد الرقبة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 17 يونيو 2023, 09:25 صباحا
زيت الزيتون لمكافحة تجاعيد الرقبة
نقدم لكِ أفضل طرق استخدام زيت الزيتون منزليًا لتوديع التجاعيد (الإنترنت)
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إذا كنتِ لا تعرفين كيفية استخدام زيت الزيتون في مكافحة تجاعيد الرقبة المزعجة، فسنقدم لكِ أفضل طرق استخدامه منزليًا، لتوديع التجاعيد وفقًا لموقع «احكي».

زيت الزيتون يحتوي على حمض الأوليك والبوليفينول اللذين يعملان كمكونات لمكافحة الشيخوخة. كما أن فيتامينى A وE الموجودين داخله يعززان إنتاج «كولاجين» الضروري لملء خطوط التجاعيد، واستعادة شباب بشرة الرقبة، فهذا الزيت يرطب بشرة الرقبة من الأعماق، ويحارب الجفاف الذي يلعب أيضًا دورًا كبيرًا في ظهور مثل هذه التجاعيد.
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زيت الزيتون وبذور الكتان لمحاربة التجاعيد
المكونات وطريقة التطبيق
اثنان ملعقة طعام من زيت الزيتون
اثنان ملعقة طعام من مطحون بذور الكتان
اثنان ملعقة طعام من بياض البيض
- اخلطي المكونات جيدًا في وعاء صغير، ثم خذي منها كميات مناسبة، وضعيها على بشرة الرقبة، وانتظري 45 دقيقة، وبعد ذلك اشطفي رقبتك بالماء الفاتر.
- كرري الخلطة مرتين أسبوعيًا، ولا تنسي في النهاية تمرير مكعبات ثلج على رقبتك من أجل غلق مسام البشرة.

زيت الزيتون وزبدة الشيا
المكونات وطريقة التطبيق
ملعقة طعام ونصف الملعقة من زيت الزيتون
ملعقة طعام من زبدة الشيا
ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند
ملعقة صغيرة من زيت اللوز
- أذيبي كلا من زيت جوز الهند وزبدة الشيا في الميكروويف، ثم اخرجيهما وأضيفي لهما باقي المكونات.
- قلبّي جيدًا، وفور إتمام التجانس وزّعي المزيج المحضر على بشرة الرقبة، ودلكي بحركات دائرية.
- انتظري ساعة كاملة، ثم نظفي رقبتك بالماء الفاتر، وكرري الخلطة يوميا، ولاحظي النتيجة بنفسك مع المداومة والالتزام.

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