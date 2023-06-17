زيت الزيتون لمكافحة تجاعيد الرقبة

القاهرة - بوابة الوسط

إذا كنتِ لا تعرفين كيفية استخدام زيت الزيتون في مكافحة تجاعيد الرقبة المزعجة، فسنقدم لكِ أفضل طرق استخدامه منزليًا، لتوديع التجاعيد وفقًا لموقع «احكي».

زيت الزيتون يحتوي على حمض الأوليك والبوليفينول اللذين يعملان كمكونات لمكافحة الشيخوخة. كما أن فيتامينى A وE الموجودين داخله يعززان إنتاج «كولاجين» الضروري لملء خطوط التجاعيد، واستعادة شباب بشرة الرقبة، فهذا الزيت يرطب بشرة الرقبة من الأعماق، ويحارب الجفاف الذي يلعب أيضًا دورًا كبيرًا في ظهور مثل هذه التجاعيد.

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المكونات وطريقة التطبيق

اثنان ملعقة طعام من زيت الزيتون

اثنان ملعقة طعام من مطحون بذور الكتان

اثنان ملعقة طعام من بياض البيض

- اخلطي المكونات جيدًا في وعاء صغير، ثم خذي منها كميات مناسبة، وضعيها على بشرة الرقبة، وانتظري 45 دقيقة، وبعد ذلك اشطفي رقبتك بالماء الفاتر.

- كرري الخلطة مرتين أسبوعيًا، ولا تنسي في النهاية تمرير مكعبات ثلج على رقبتك من أجل غلق مسام البشرة.