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الطمي المغربي والشوفان للعناية بالبشرة الدهنية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 15 يونيو 2023, 09:53 صباحا
الطمي المغربي والشوفان للعناية بالبشرة الدهنية
البشرة الدهنية تحتاج إلى مزيد الرعاية والعناية بسبب الإفرازات المتكررة خلال اليوم. (الإنترنت)
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يعد الطمي الطبي سلاحا فعالا لتنظيف البشرة والقضاء على الشوائب، التي قد تؤدي إلى ظهور البثور.

حيث يمتص الطمي الإفرازات الدهنية، التي تتسبب في انسداد مسام البشرة، كالإسفنجة، لتصبح المسام صغيرة الحجم، مما يمنح البشرة مظهرا جميلا، يمنحها مظهرا يشع نضارة وحيوية.

وتعد البشرة الدهنية من الأنواع التي تحتاج إلى مزيد الرعاية والعناية بسبب الإفرازات المتكررة خلال اليوم، التي تحتاج إلى مواد قابضة تعيدها إلى وضعها الطبيعي، لذا نقدم لكِ هذا القناع الفعَّال للبشرة الدهنية لتجربيه بنفسك في المنزل وتستمتعي ببشرة نضرة وصحية حسبما جاء في موقع «أنوثة».

المكونات:
25 غراما من دقيق الشوفان.

20 غراما من الطمي المغربي.

50 مل ماء ورد.

- ماسك الشوكولاتة والقرفة لنضارة البشرة الدهنية
- قناع العدس لتوحيد لون البشرة
- ماسك الشوفان لتنعيم البشرة والتخلص من الجلد الميت

طريقة التطبيق:
- تُخلط كل المكونات الجافة (دقيق الشوفان، الطمي المغربي) في وعاء.

- يضاف ماء الورد إلى المكونات ويتم تقليبها حتى يصبح الخليط أملس.

- توضع طبقة سميكة من القناع على جلد نظيف ورطب.

- يترك القناع على الوجه نحو 5 دقائق، ثم يغسل بلطف ويوضع كريم مرطب للبشرة.

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