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وصفات طبيعية لتطويل وتكثيف الرموش قبل العيد

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 يونيو 2023, 11:48 صباحا
وصفات طبيعية لتطويل وتكثيف الرموش قبل العيد
أفضل الطرق الطبيعية لتطويل وتكثيف الرموش قبل العيد (الإنترنت)
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الرموش الكثيفة تعطيكِ مظهرا جميلا، وعندما تبدو رموشك قليلة تصبح لديكِ الرغبة في البحث عن أفضل الطرق الطبيعية لتكثيف الرموش وتطويلها. لذلك سنعرفك على أفضل الطرق الطبيعية لتطويل وتكثيف الرموش قبل العيد، وذلك وفقا لموقع «شهية».

وصفة الشاي الأخضر لتطويل وتكثيف الرموش
- يعمل الشاي الأخضر على تعزيز نمو الرموش بفضل الفيتامينات والعناصر المعدنية التي يحتويها.
- انقعى القليل من أوراق الشاي في كوب من الماء المغلي، واتركيها 10 دقائق، ثم صفيه واتركيه ليبرد، وضعيه على الرموش بواسطة قطعة من القطن، واتركيه طيلة فترة الليل، مع الحرص على تكرار الوصفة بشكل يومي.
البزار وجوز الهند لنضارة البشرة

وصفة زيت جوز الهند لتكثيف الرموش
زيت جوز الهند من الزيوت الغنية بالفيتامينات والمعادن التي تعمل على تغذية الرموش وتكثيفها، لذلك ينصح بوضعه على البشرة ليلا، وشطفها في الصباح الباكر بالماء العادي.

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