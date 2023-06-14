وصفات طبيعية لتطويل وتكثيف الرموش قبل العيد

القاهرة - بوابة الوسط

الرموش الكثيفة تعطيكِ مظهرا جميلا، وعندما تبدو رموشك قليلة تصبح لديكِ الرغبة في البحث عن أفضل الطرق الطبيعية لتكثيف الرموش وتطويلها. لذلك سنعرفك على أفضل الطرق الطبيعية لتطويل وتكثيف الرموش قبل العيد، وذلك وفقا لموقع «شهية».

وصفة الشاي الأخضر لتطويل وتكثيف الرموش

- يعمل الشاي الأخضر على تعزيز نمو الرموش بفضل الفيتامينات والعناصر المعدنية التي يحتويها.

- انقعى القليل من أوراق الشاي في كوب من الماء المغلي، واتركيها 10 دقائق، ثم صفيه واتركيه ليبرد، وضعيه على الرموش بواسطة قطعة من القطن، واتركيه طيلة فترة الليل، مع الحرص على تكرار الوصفة بشكل يومي.

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