النشا والقهوة للتخلص من البثور السوداء

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليكِ قناعًا سحريًّا، للتخلص من البثور السوداء التي عادة ما تظهر بسبب تراكم المكياج تحت الجلد أو التعرض للأتربة.

تعرفي معنا على الطريقة من مكونات طبيعية موجودة في منزلك، وذلك وفقًا لموقع «سيدتي».

الدحي لتكثيف الرموش طبيعيًا