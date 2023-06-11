النشا والقهوة للتخلص من البثور السوداء...

نقدم إليكِ قناعًا سحريًّا، للتخلص من البثور السوداء التي عادة ما تظهر بسبب تراكم المكياج تحت الجلد أو التعرض للأتربة.
تعرفي معنا على الطريقة من مكونات طبيعية موجودة في منزلك، وذلك وفقًا لموقع «سيدتي».
الدحي لتكثيف الرموش طبيعيًا
المكونات وطريقة التطبيق
زيت لوز.
3 ملاعق نشا.
2 ملعقة قهوة.
ملعقة حليب زبادي.
ملعقة عسل.
- تخلط المكونات جيدًا حتى تعطي قوامًا كريميًّا، وتفرد على البشرة وتترك 15 دقيقة، ثم تفرك برفق بشكل دائري، ثم نشطف البشرة بماء فاتر ونرطبها، وتكرر هذه الطريقة مرتين أسبوعيا، للحصول على أفضل النتائج.
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