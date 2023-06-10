الأرجان والألوفيرا للتخلص من الهالات السوداء...

يعاني الكثير من السيدات مشكلة الهالات السوداء، لذلك نقدم إليكِ حلا سحريا من الطبيعة يخلصك من هذه المشكلة تماما.. تعرفي على الخلطات معنا وفقا لموقع «جمالك».
زيت الأرجان وفيتامين E
- اخلطي 5 قطرات من زيت الأرجان مع ملعقة صغيرة من زيت فيتامين E، بعدها دلكي حول عينيكِ لنحو 4 دقائق، واتركيه 20 دقيقة، قبل أن تشطفيه بالماء البارد.
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زيت اللوز المر مع زيت البرتقال
- امزجي 5 قطرات من زيت اللوز المر مع 5 قطرات من زيت البرتقال أو زيت اللافندر، بعدها امسحي حول عينيكِ بواسطة قطنة، واتركيه 20 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء البارد.
ألوفيرا جل مع ماء ورد وعسل
- اضيفي ملعقة صغيرة من كل مكون، واخلطيها جيدا، بعدها دلكي منطقة الهالات السوداء لنحو 4 دقائق، واتركي المزيج 20 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء البارد.
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