الأرجان والألوفيرا للتخلص من الهالات السوداء

القاهرة - بوابة الوسط

يعاني الكثير من السيدات مشكلة الهالات السوداء، لذلك نقدم إليكِ حلا سحريا من الطبيعة يخلصك من هذه المشكلة تماما.. تعرفي على الخلطات معنا وفقا لموقع «جمالك».

زيت الأرجان وفيتامين E

- اخلطي 5 قطرات من زيت الأرجان مع ملعقة صغيرة من زيت فيتامين E، بعدها دلكي حول عينيكِ لنحو 4 دقائق، واتركيه 20 دقيقة، قبل أن تشطفيه بالماء البارد.

الدحي لتكثيف الرموش طبيعيًا

زيت اللوز المر مع زيت البرتقال

- امزجي 5 قطرات من زيت اللوز المر مع 5 قطرات من زيت البرتقال أو زيت اللافندر، بعدها امسحي حول عينيكِ بواسطة قطنة، واتركيه 20 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء البارد.