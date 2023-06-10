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الأرجان والألوفيرا للتخلص من الهالات السوداء

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 يونيو 2023, 09:57 صباحا
الأرجان والألوفيرا للتخلص من الهالات السوداء
نقدم إليكِ حلا سحريا من الطبيعة يخلصك من الهالات السوداء (الإنترنت)
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يعاني الكثير من السيدات مشكلة الهالات السوداء، لذلك نقدم إليكِ حلا سحريا من الطبيعة يخلصك من هذه المشكلة تماما.. تعرفي على الخلطات معنا وفقا لموقع «جمالك».

زيت الأرجان وفيتامين E
- اخلطي 5 قطرات من زيت الأرجان مع ملعقة صغيرة من زيت فيتامين E، بعدها دلكي حول عينيكِ لنحو 4 دقائق، واتركيه 20 دقيقة، قبل أن تشطفيه بالماء البارد.
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زيت اللوز المر مع زيت البرتقال
- امزجي 5 قطرات من زيت اللوز المر مع 5 قطرات من زيت البرتقال أو زيت اللافندر، بعدها امسحي حول عينيكِ بواسطة قطنة، واتركيه 20 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء البارد.

ألوفيرا جل مع ماء ورد وعسل
- اضيفي ملعقة صغيرة من كل مكون، واخلطيها جيدا، بعدها دلكي منطقة الهالات السوداء لنحو 4 دقائق، واتركي المزيج 20 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء البارد.

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