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قناع أكياس الشاي الأخضر لترطيب البشرة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 08 يونيو 2023, 09:47 صباحا
قناع أكياس الشاي الأخضر لترطيب البشرة
قناع أكياس الشاي الأخضر لترطيب البشرة. (أرشيفية: الإنترنت)
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يمكنكِ عزيزتي تحضير قناع الشاي الأخضر والعسل لترطيب بشرتك إذا كنتِ تعانين من البشرة الجافة، فالعسل مرطب طبيعي يغذي البشرة، بينما يساعدك الشاي الأخضر في تعزيز صحتها ويخفف من الالتهاب، وذلك وفق موقع «سوبر ماما».

ويمكنكِ تحضيره وفق الخطوات البسيطة التالية، فتعلميها معنا.

المكونات:
ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر.
2 ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي الخام.

- ماسك الشوكولاتة والقرفة لنضارة البشرة الدهنية
- قناع العدس لتوحيد لون البشرة
- ماسك الشوفان لتنعيم البشرة والتخلص من الجلد الميت

طريقة التحضير:
امزجي العسل بالشاي الأخضر جيدًا.
ضعي القناع على وجهكِ لمدة 15-20 دقيقة.
اغسلي وجهك بالماء بالبارد ثم جففيه بلطف.
استخدمي هذا القناع مرة في الأسبوع.

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