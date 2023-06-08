قناع أكياس الشاي الأخضر لترطيب البشرة

القاهرة - بوابة الوسط

يمكنكِ عزيزتي تحضير قناع الشاي الأخضر والعسل لترطيب بشرتك إذا كنتِ تعانين من البشرة الجافة، فالعسل مرطب طبيعي يغذي البشرة، بينما يساعدك الشاي الأخضر في تعزيز صحتها ويخفف من الالتهاب، وذلك وفق موقع «سوبر ماما».

ويمكنكِ تحضيره وفق الخطوات البسيطة التالية، فتعلميها معنا.

المكونات:

ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر.

2 ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي الخام.

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