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صابونة القرفة والزعتر للحفاظ على شباب بشرتك

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 يونيو 2023, 12:04 مساء
صابونة القرفة والزعتر للحفاظ على شباب بشرتك
نقدم إليك طريقة صنع صابونة الزعتر والقرفة للعناية ببشرتك ومحاربة التجاعيد (الإنترنت)
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نقدم إليك طريقة صنع صابونة الزعتر والقرفة للعناية ببشرتك ومحاربة التجاعيد والخطوط الرفيعة، تعرفي إلى الطريقة وطبقيها بنفسك في المنزل، وفقا لموقع «صحتي».

تحتوي القرفة على خصائص الاحترار والتنشيط، مما يجعلها منظفا ممتازا للبشرة والوجه، فتزيد من تدفق الدم الذي يعمل على تأخير ظهور التجاعيد والتخلص من الخطوط الرفيعة، تعرفي معنا على خلطة الزعتر والعسل والقرفة للعناية ببشرتك وشبابها.

المكونات وطريقة التطبيق:
3 ملاعق قرفة.
2 ملعقة زعتر أخضر.
عسل أبيض.
جلسرين نباتي.
علبة ذات غطاء محكم الغلق.
صابون سائل «الصابون المُصنع من زيوت نباتية».
- ضعي القرفة والزعتر في وعاء صغير، ثم أضيفي ثلاث ملاعق كبيرة من العسل إليهم، وصبي نصف كوب من الجلسرين النباتي مع الخليط، يرطب الجلسرين الجلد وكثيرا ما يجرى استخدامه في الكريمات والمستحضرات.
- أضيفي ملعقتين كبيرتين من الصابون السائل إلى الخليط، قومي بتحريك الخليط جيدا، وضعيه في الوعاء وأغلقيه بإحكام للاستخدام عند الحاجة.
- صبي نصف ملعقة صغيرة من الخليط في راحة يديك، وأضيفي بضع قطرات من الماء وقومي بفركها على يديك معا، دلكي الخليط بلطف على وجهك، ثم قومي بشطفه بالماء البارد وتجفيفه وستشعرين بالفرق من أول استخدام.

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