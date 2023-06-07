صابونة القرفة والزعتر للحفاظ على شباب بشرتك

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليك طريقة صنع صابونة الزعتر والقرفة للعناية ببشرتك ومحاربة التجاعيد والخطوط الرفيعة، تعرفي إلى الطريقة وطبقيها بنفسك في المنزل، وفقا لموقع «صحتي».

تحتوي القرفة على خصائص الاحترار والتنشيط، مما يجعلها منظفا ممتازا للبشرة والوجه، فتزيد من تدفق الدم الذي يعمل على تأخير ظهور التجاعيد والتخلص من الخطوط الرفيعة، تعرفي معنا على خلطة الزعتر والعسل والقرفة للعناية ببشرتك وشبابها.