درة بفستان من مجموعة كيم كاردشيان

القاهرة - بوابة الوسط

نشرت النجمة التونسية درة على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام صورا من إطلالتها الأخيرة أثناء حضورها ندوة للحديث عن الموضة وعالم الأزياء ضمن فعاليات«Fashion Extravaganza» التي أقيمت على هامش عروض «Le 5eme».

سونام كابور ودينا الشربيني بالفستان نفسه

واختارت درة ارتداء فستان أسود اللون طويل وشفاف، وبطانة سوداء قصيرة من تصميم «Dolce & Gabbana» لصيف وربيع 2023 التي تعاون فيها مع نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان، واختارت هي بدورها تصاميم سبق وقدمتها الدار منذ سنوات لإعادتها مرة أخرى للحياة.

استغنت درة في ظهورها عن الإكسسوارات التي رافقت العارضة في عرض الأزياء، فظهرت بالفستان فقط، ووصل سعره إلى 2389 يورو. شاهده من موقع بيعه، ونسقته مع حقيبة متوسطة الحجم من«Dior»، من طراز «Lady Dior»، ويصل سعرها إلى 5300 يورو.

وتعاونت درة مع منسقة الأزياء يمنى مصطفى، واختارت لها أقراطا ماسية كبيرة، وتسريحة شعر على شكل ضفيرة طويلة شاهدي معنا الصور واستوحي منها إطلالتك.

تفاصيل اطلالة درة من توقيع «Dolce & Gabbana» (الإنترنت)

تفاصيل اطلالة درة من توقيع «Dolce & Gabbana» (الإنترنت)