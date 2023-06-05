  • Alwasat News
Atwasat

درة بفستان من مجموعة كيم كاردشيان

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 يونيو 2023, 10:29 صباحا
درة بفستان من مجموعة كيم كاردشيان
تفاصيل اطلالة درة من توقيع «Dolce & Gabbana» (الإنترنت)
alwasat radio

نشرت النجمة التونسية درة على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام صورا من إطلالتها الأخيرة أثناء حضورها ندوة للحديث عن الموضة وعالم الأزياء ضمن فعاليات«Fashion Extravaganza» التي أقيمت على هامش عروض «Le 5eme».
سونام كابور ودينا الشربيني بالفستان نفسه

واختارت درة ارتداء فستان أسود اللون طويل وشفاف، وبطانة سوداء قصيرة من تصميم «Dolce & Gabbana» لصيف وربيع 2023 التي تعاون فيها مع نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان، واختارت هي بدورها تصاميم سبق وقدمتها الدار منذ سنوات لإعادتها مرة أخرى للحياة.

استغنت درة في ظهورها عن الإكسسوارات التي رافقت العارضة في عرض الأزياء، فظهرت بالفستان فقط، ووصل سعره إلى 2389 يورو. شاهده من موقع بيعه، ونسقته مع حقيبة متوسطة الحجم من«Dior»، من طراز «Lady Dior»، ويصل سعرها إلى 5300 يورو.

وتعاونت درة مع منسقة الأزياء يمنى مصطفى، واختارت لها أقراطا ماسية كبيرة، وتسريحة شعر على شكل ضفيرة طويلة شاهدي معنا الصور واستوحي منها إطلالتك.

تفاصيل اطلالة درة من توقيع «Dolce & Gabbana» (الإنترنت)
تفاصيل اطلالة درة من توقيع «Dolce & Gabbana» (الإنترنت)
تفاصيل اطلالة درة من توقيع «Dolce & Gabbana» (الإنترنت)
تفاصيل اطلالة درة من توقيع «Dolce & Gabbana» (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأهلي يفوز على الوداد بهدفين لهدف في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأهلي يفوز على الوداد بهدفين لهدف في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا
وزارة الثقافة والتنمية المعرفية تنعى الشاعر حسين الرياني

وزارة الثقافة والتنمية المعرفية تنعى الشاعر حسين الرياني
فيرستابن يحرز المركز الأول لسباق إسبانيا لسيارات «فورميلا - 1»

فيرستابن يحرز المركز الأول لسباق إسبانيا لسيارات «فورميلا - 1»
الإعلان عن مواعيد الجولة المقبلة للدوري من بينها مباراة قمة بين النصر والهلال

الإعلان عن مواعيد الجولة المقبلة للدوري من بينها مباراة قمة بين النصر والهلال
صافرة ليبية تضبط ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد

صافرة ليبية تضبط ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد
ريال مدريد يعلن رحيل بنزيما بنهاية الموسم

ريال مدريد يعلن رحيل بنزيما بنهاية الموسم
الخبير غاري ماركوس: مخاطر الذكاء الصناعي على البشرية «مُبالغ فيها»

الخبير غاري ماركوس: مخاطر الذكاء الصناعي على البشرية «مُبالغ فيها»
اجتماع دول «أوبك+».. مناقشات حادة وتوقعات صعبة لمستقبل الإنتاج

اجتماع دول «أوبك+».. مناقشات حادة وتوقعات صعبة لمستقبل الإنتاج
مطاعم مغاربية جديدة في باريس تعرّف الفرنسيين بأطباق أقل شهرة من «الكسكس»

مطاعم مغاربية جديدة في باريس تعرّف الفرنسيين بأطباق أقل شهرة من «الكسكس»
شقيقتان سوريتان في أربيل ترويان بموسيقاهما معاناة الأكراد

شقيقتان سوريتان في أربيل ترويان بموسيقاهما معاناة الأكراد
أستراليا تعتزم إنشاء متنزه بحري بحجم إسبانيا

أستراليا تعتزم إنشاء متنزه بحري بحجم إسبانيا
«الإعلام الحربي»: ضبط 1000 مهاجر في امساعد.. والعثور على مصنع للقوارب في بئر الأشهب

«الإعلام الحربي»: ضبط 1000 مهاجر في امساعد.. والعثور على مصنع للقوارب في بئر ...
باريس سان جرمان يعلن رسمياً رحيل بطل العالم ليونيل ميسي عن صفوفه

باريس سان جرمان يعلن رسمياً رحيل بطل العالم ليونيل ميسي عن صفوفه
بالصدفة.. العثور على 45 كيسًا تحوي رفاتًا بشرية في المكسيك

بالصدفة.. العثور على 45 كيسًا تحوي رفاتًا بشرية في المكسيك
مانشستر سيتي يواصل اكتساح الألقاب ويفوز بكأس إنجلترا

مانشستر سيتي يواصل اكتساح الألقاب ويفوز بكأس إنجلترا
معارك السودان تدخل أسبوعها الثامن.. وعشرات من ضحاياها دُفِنوا مجهولين

معارك السودان تدخل أسبوعها الثامن.. وعشرات من ضحاياها دُفِنوا مجهولين
الليبية ريحان بن جليل ستحمل شعلة افتتاح الأولمبياد الخاص في برلين

الليبية ريحان بن جليل ستحمل شعلة افتتاح الأولمبياد الخاص في برلين
«تحقيقات»: مبادرة الإسكان الشبابي في مرمى الانتقادات

«تحقيقات»: مبادرة الإسكان الشبابي في مرمى الانتقادات
 المزيد من أناقة وجمال

تعليقات

عناوين ذات صلة
ماسك الشوكولاتة والقرفة لنضارة البشرة الدهنية
ماسك الشوكولاتة والقرفة لنضارة البشرة الدهنية
واقي شمس من زبدة الشيا وبذور الجزر
واقي شمس من زبدة الشيا وبذور الجزر
تكلفة إطلالة أنغام الخضراء الجديدة
تكلفة إطلالة أنغام الخضراء الجديدة
وصفة طبيعية للقضاء على البثور حول الفم
وصفة طبيعية للقضاء على البثور حول الفم
كل ما تريدين معرفته عن برايمر الأظافر
كل ما تريدين معرفته عن برايمر الأظافر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدحي لتكثيف الرموش طبيعيًا
الدحي لتكثيف الرموش طبيعيًا...
4 وصفات طبيعية لرموش طويلة وجذابة
4 وصفات طبيعية لرموش طويلة وجذابة...
للعناية بشعرك.. 6 أشياء تمنحك مظهرا أنثويا جذابا
للعناية بشعرك.. 6 أشياء تمنحك مظهرا أنثويا جذابا...
الردة والزنجبيل للتخلص من علامات التمدد
الردة والزنجبيل للتخلص من علامات التمدد...
كيف تعاملت دار «كريستيان ديور» مع اتهامات التفرد الثقافي في المكسيك؟
كيف تعاملت دار «كريستيان ديور» مع اتهامات التفرد الثقافي في ......
المزيد
درة بفستان من مجموعة كيم كاردشيان
درة بفستان من مجموعة كيم كاردشيان...
خلطات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين
خلطات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين...
شرائح الطماطم للتخلص من انتفاخ العيون
شرائح الطماطم للتخلص من انتفاخ العيون...
كل ما تريدين معرفته عن برايمر الأظافر
كل ما تريدين معرفته عن برايمر الأظافر...
وصفة طبيعية للقضاء على البثور حول الفم
وصفة طبيعية للقضاء على البثور حول الفم...
المزيد