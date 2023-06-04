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خلطات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 يونيو 2023, 03:58 مساء
خلطات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين
نقدم إليك بعض الطرق الطبيعية لتفتيح اليدين والقدمين.. تعرفي عليها معنا (الإنترنت)
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يمكن أن يؤدي عدم استخدام واقٍ من الشمس عالي الحماية إلى اسمرار الذراعين وحتى القدمين. هناك عوامل أخرى قد تسبب الاسمرار مثل تراكم خلايا الجلد الميتة، والالتهابات، والاستخدام الخاطئ لمنتجات الجسم، كذلك التغيرات الهرمونية يمكن أن تسبب اسمرار اليدين؛ لذلك نقدم إليك بعض الطرق الطبيعية لتفتيح اليدين والقدمين، وذلك وفقًا لموقع «الجميلة».

طرق طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين
قناع الدقيق والزبادي
المكونات وطريقة التطبيق:
ملعقتان من الدقيق.
ملعقتان كبيرتان من الزبادي.
- استخدام المكونات التي تحتوي على حمض اللاكتيك مثل الزبادي يساعد على تفتيح السمرة. يعد حمض اللاكتيك أحد أفضل المكونات التي يمكن أن تساعد في التخلص من خلايا الجلد الميتة بسهولة، وكذلك تعزيز لون اليدين والقدمين.
- خذي ملعقتين كبيرتين من الدقيق وملعقتين كبيرتين من الزبادي، واخلطيها جيدًا، حتى تحصلي على قوام يشبه العجين. يوضع على اليدين والقدمين لمدة نصف ساعة ويغسل بالماء الدافئ. كرري هذا مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج واضحة.

مقشر البابايا والشوفان
المكونات وطريقة التطبيق:
ملعقتان من مهروس البابايا.
ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان.
ملعقة صغيرة من العسل.
- شيء آخر مهم يجب أن تضعيه في اعتبارك دائمًا هو تقشير بشرتك بانتظام. يمكن أن يساعد تقشير بشرتك على تقشير خلايا الجلد الميتة وإزالة الطبقة الباهتة من الجلد، كما أنه يمنع انسداد المسام وبالتالي تعزيز توهج البشرة، ويمكنك صنع مقشر البابايا والشوفان المذهل في المنزل للحصول على بشرة مشرقة ومتوهجة.
- اخلطي المكونات السابقة، ثم طبقيها على المناطق التي تعرضت للاسمرار واتركيها لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيها جيدًا بالماء الفاتر.

المرطبات الطبيعية
-لا يساعد الترطيب في الحفاظ على بشرتك رطبة فحسب؛ بل يساعد أيضًا في إبقائها مشرقة ونظيفة. خذي بعض كريم اليد أو كريم الجسم وقومي بتدليك بشرتك به. يعد الحفاظ على بشرتك رطبة ونضرة أمرًا مهمًا آخر للحفاظ على بشرتك متوهجة ونظيفة.
- يمكنك استخدام مكونات مثل زبدة الكاكاو أو زيت جوز الهند أو جل الصبار لترطيب بشرتك.

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