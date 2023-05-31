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تكلفة إطلالة أنغام الخضراء الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 31 مايو 2023, 11:05 صباحا
تكلفة إطلالة أنغام الخضراء الجديدة
أنغام بفستان أخضر ضيق One Shoulder في حفلها بدبي (الإنترنت)
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نشرت النجمة أنغام صورًا من حفلها الأخير في دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة دبي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام» لاقت إعجاب الجميع معلقين على بساطة إطلالتها وأناقتها.

حيث اختارت أنغام فستانًا باللون الأخضر، بالتعاون مع الاستايسلت يمنى مصطفى، وجاء الفستان من تصميم يوسف أكبر، صُمِّم الفستان ليصل للأرض، ويتدحرج خلفها وهي تمشي، وعند منطقة الرقبة مزود بعقد ذهبي اللون وفوق الكتف، مع شق جانبي.

يصل سعر الفستان إلى 3795 دولارًا، شاهديه من موقع بيعه وشاهدي الصور معنا لتستوحي منها إطلالتك.
 

أنغام بفستان أخضر ضيق One Shoulder في حفلها بدبي (الإنترنت)
أنغام بفستان أخضر ضيق One Shoulder في حفلها بدبي (الإنترنت)
أنغام بفستان أخضر ضيق One Shoulder في حفلها بدبي (الإنترنت)
أنغام بفستان أخضر ضيق One Shoulder في حفلها بدبي (الإنترنت)
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