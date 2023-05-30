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واقي شمس من زبدة الشيا وبذور الجزر

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 30 مايو 2023, 12:28 مساء
واقي شمس من زبدة الشيا وبذور الجزر
واقي شمس طبيعي من صنع يدك للحماية من حروق الصيف (الإنترنت)
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في ظل ارتفاع أسعار الكريمات ومستحضرات التجميل، نقدم إليكِ الحل بأن تحضري واقيًا للشمس «صن بلوك» من مكونات طبيعية في المنزل لتحمي بشرتكِ من أضرار أشعة الشمس والاسمرار.
تعرَّفي معنا على المكونات وطريقة التحضير، وفقًا لموقع «جمالك».

المكونات
- نصف كوب من زيت لوز.
- ملعقتان كبيرتان من زبدة الشيا.
- ربع كوب من زيت جوز الهند.
- ملعقتان كبيرتان من أكسيد الزنك (متوافر بالصيدليات).
- 10 قطرات من زيت بذور الجزر.
- 25 قطرة من زيت اللافندر العطري.
- 10 قطرات من خلاصة الفانيلا (حسب الرغبة).

طريقة التحضير والتطبيق
- تخلط جميع المكونات معًا ماعدا أكسيد الزنك في وعاء زجاجي.
- نملأ نصف وعاء معدني بالماء لتحضير حمام مائي ساخن.
- يوضع الوعاء الزجاجي مع المكونات داخل الحمام المائي الساخن مع التقليب الجيد حتى تذوب جميع المكونات وتمتزج جيدا.
- بعد ذلك يضاف أكسيد الزنك ويقلب جيدًا.
- في النهاية يصب الخليط في وعاء معقم ومحكم الغلق للتخزين، ويصبح بإمكانك استخدامه والحصول على بشرة مشرقة دومًا.

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