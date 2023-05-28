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الريحان والدقيق لتنظيف المسام

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 مايو 2023, 12:22 مساء
الريحان والدقيق لتنظيف المسام
يعالج الريحان حب الشباب فهو غني بالمواد المضادة للبكتيريا والميكروبات (الإنترنت)
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الريحان من الأعشاب التي تتميز برائحتها الجميلة، بالإضافة إلى الفوائد المتعددة التي يمتلكها، فهو يُستخدم منذ القدم في الطب البديل، وأصبح حاليا من ضمن المكونات التي تدخل في مجال العناية بالبشرة والشعر، فما هي فوائد الريحان للبشرة وما هي الماسكات التي يدخل فيها من أجل العناية بها، لذلك نقدم إليكِ طريقة استخدامه في المنزل، للعناية بجمالك وتخليصك من الرؤوس السوداء، تعرفي على الطريقة معنا، وفقا لموقع «الجميلة».

فوائد الريحان الجمالية
- يعالج الريحان حب الشباب فهو غني بالمواد المضادة للبكتيريا والميكروبات.
- يحارب تجاعيد البشرة ويقضي على الخطوط الرفيعة بها، فهو يشد البشرة.
- ينظف مسام البشرة ويحد من الزيوت الزائدة بها، كما أنه يقوم بإزالة خلايا الجلد الميت، مما يمنح البشرة النضارة والإشراق.
- يعمل على علاج الرؤوس السوداء والبيضاء بالبشرة.
- يحمي من أشعة الشمس الضارة، فهو غني بمضادات الأكسدة.
- يسهم في تعزيز نضارة البشرة، فهو يعمل على زيادة إنتاج الكولاجين بالبشرة، مما يمنح البشرة النضارة ويساعد على تفتيح لونها.

ماسك الريحان والدقيق لتفتيح البشرة
المكونات
ملعقة ونصف كبيرة من معجون الريحان.
ملعقة ونصف كبيرة من الدقيق.

طريقة التطبيق
- نخلط معجون الريحان مع الدقيق حتى نحصل على خليط متجانس.
- نفرد الماسك على البشرة ونتركه لمدة ٣٠ دقيقة.
- نغسل البشرة بعدها بالماء الفاتر.
- نكرر الماسك ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

ماسك الريحان وبياض البيض لتنظيف مسام البشرة
المكونات
حفنة من أوراق الريحان الطازج.
بياض بيضة.
القليل من الماء.

كيفية الإعداد والتطبيق
- في الخلاط الكهربائي نفرم الريحان، ثم نضيف عليه باقي المكونات ونقلب جيدا لتتجانس.
- نطبق الماسك على البشرة ونتركه لمدة ٢٠ دقيقة.
- نشطف البشرة بعدها بالماء البارد، ونكرر استخدامها مرتين في الأسبوع.

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