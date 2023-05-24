  • Alwasat News
Atwasat

تجنبي هذه الأخطاء عند عنايتك بأظافرك

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 مايو 2023, 03:08 مساء
تجنبي هذه الأخطاء عند عنايتك بأظافرك
alwasat radio

توجد بعض الأخطاء الشائعة التي ترتكبها معظم النساء عند العناية بأظافرهن، بما في ذلك عدم استخدام زيت البشرة بشكل صحيح وعدم تحضير الأظافر بشكل جيد.

وأشارت خبيرة المكياج إيمي هايد، لجريدة «ديلي ميل» البريطانية، إلى أن ارتداء القفازات المطاطية عند التنظيف، وتجنب مجموعات مانيكير السوبر ماركت هي أيضا أفضل طريقة للحصول على أظافر جميلة.

وفيما يلي مجموعة من النصائح التي قدمتها هايد للعناية بالأظافر، والأخطاء التي تقع فيها الكثيرات عند العناية بأظافرهن، حسب موقع «24».

التحضير المسبق
التحضير هو مفتاح خدمة تجميل الأظافر. وأوضحت إيمي «ليس فقط لأسباب جمالية، ولكن لطول عمر الأظافر». ويجب التأكد من التخلص من الجلد الميت من صفيحة الأظافر، والخطوة الثانية هي تنظيف أو مسح أو غسل أي غبار، ثم استخدام وسادة خالية من النسالة أو حتى لفافة المطبخ ومنظف الأظافر أو مسح الأسيتون على الأظافر الطبيعية. سيضمن ذلك أن يلتصق المنتج بالأظافر الطبيعية بشكل صحيح.

عدم تقشير الأظافر
في كل مرة تقشرين فيها أظافرك، تتم إزالة طبقة منها، وبالتالي في المرة المقبلة لن تدوم أظافرك لفترة طويلة (لن تدوم منتجات الأظافر إلى أقصى حد على الأظافر التالفة) وستبدأ الدورة مرة أخرى.

عدم استخدام زيت التنظيف اليومي
تقول إيمي «حافظي على تغذية أظافرك بزيت البشرة اليومي، فالاستخدام اليومي لزيت البشرة لن يحافظ فقط على أظافرك الطبيعية وبشرتك بصحة جيدة، ولكنه يحافظ على نضارة البشرة، ويقلل من فرص تلف الأظافر، فالأظافر الطبيعية تتغذى على الزيوت الطبيعية».

ارتداء القفازات عند الغسيل
ارتدي القفازات عند التنظيف والغسيل، ولا تستخدمي أظافرك كأدوات، مثل إزالة الملصقات أو التعامل مع الأشياء التي يمكن أن تتسبب في تكسر الأظافر أو تلفها.

كوني حذرة عند العناية المنزلية بالأظافر
تتوفر العديد من منتجات العناية بالأظافر في الأسواق، ولكن يجب أن تكوني حذرة في اختيار ما يناسبك منها، وتنصح إيمي باتباع دورة احترافية لدى علامة تجارية مرموقة قبل العمل على أظافرك في المنزل.

اختيار صالون يستخدم ماركات جيدة
وإذا قررت العناية بأظافرك في صالون التجميل، تنصح إيمي باختيار صالون حاصل على تقييمات جيدة ويستخدم منتجات جيدة من علامة تجارية معروفة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة المدينة والاتحاد المصراتي في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة المدينة والاتحاد المصراتي في «دورينا»
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة الأولمبي والمحلة في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة الأولمبي والمحلة في ...
استديو ثلاثي موسع لقناة الوسط «WTV» في مواجهتي «دورينا».. الأربعاء (الجولة 7 إياب)

استديو ثلاثي موسع لقناة الوسط «WTV» في مواجهتي «دورينا».. الأربعاء (الجولة 7 ...
المدينة × الاتحاد المصراتي.. الأولمبي × المحلة في «دورينا» (الجولة 7 إياب).. الأربعاء

المدينة × الاتحاد المصراتي.. الأولمبي × المحلة في «دورينا» (الجولة 7 إياب).. ...
وفاة الفنان عبدالنبي المغربي.. أبرز المحطات في حياة الممثل الراحل (صور)

وفاة الفنان عبدالنبي المغربي.. أبرز المحطات في حياة الممثل الراحل (صور)
الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية تدين الهجمات الروسية على النظام الصحي في أوكرانيا

الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية تدين الهجمات الروسية على النظام الصحي في ...
من أخطار «النفط» أنه يعمي الأبصار..!

من أخطار «النفط» أنه يعمي الأبصار..!
بدء تدريب طياري أوكرانيا على مقاتلات «إف-16» في بولندا

بدء تدريب طياري أوكرانيا على مقاتلات «إف-16» في بولندا
«دورينا» (الجولة 7 إياب): أهداف مباراة الهلال والأخضر

«دورينا» (الجولة 7 إياب): أهداف مباراة الهلال والأخضر
«دورينا» (الجولة 7 إياب): مهرجان أهداف مباراة الصقور والأهلي بنغازي

«دورينا» (الجولة 7 إياب): مهرجان أهداف مباراة الصقور والأهلي بنغازي
كاريكاتير حليم - السلام في السودان

كاريكاتير حليم - السلام في السودان
خليفة الفاخري والعيش أكثر من حياة

خليفة الفاخري والعيش أكثر من حياة
باستخدام الألوان.. اُحصل على ديكور مميز لمنزلك

باستخدام الألوان.. اُحصل على ديكور مميز لمنزلك
الشرطة الإسبانية تعتقل 4 أشخاص علّقوا دمية بقميص فينيسيوس

الشرطة الإسبانية تعتقل 4 أشخاص علّقوا دمية بقميص فينيسيوس
حبس أحد أفراد إدارة الشرطة العسكرية في واقعة الاستيلاء على 1.19 مليون دينار

حبس أحد أفراد إدارة الشرطة العسكرية في واقعة الاستيلاء على 1.19 مليون دينار
شاهد في «وسط الخبر»: حكومة حماد.. خطوة للتقارب أم قفزة للقطيعة؟

شاهد في «وسط الخبر»: حكومة حماد.. خطوة للتقارب أم قفزة للقطيعة؟
شاهد في «هنا ليبيا»: إعادة الإعمار ومتطلبات التنمية ببنغازي

شاهد في «هنا ليبيا»: إعادة الإعمار ومتطلبات التنمية ببنغازي
الخروج من سقيفة بني ساعدة

الخروج من سقيفة بني ساعدة
 المزيد من أناقة وجمال

تعليقات

عناوين ذات صلة
زيت الجرجير لتغذية الشعر وتطويله
زيت الجرجير لتغذية الشعر وتطويله
روتين سهل ومهم للعناية بالبشرة الدهنية
روتين سهل ومهم للعناية بالبشرة الدهنية
بالملح.. تخلصي من سقوط الشعر
بالملح.. تخلصي من سقوط الشعر
4 وصفات طبيعية لرموش طويلة وجذابة
4 وصفات طبيعية لرموش طويلة وجذابة
كيف تعاملت دار «كريستيان ديور» مع اتهامات التفرد الثقافي في المكسيك؟
كيف تعاملت دار «كريستيان ديور» مع اتهامات التفرد الثقافي في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدحي لتكثيف الرموش طبيعيًا
الدحي لتكثيف الرموش طبيعيًا...
دنيا سمير غانم بإطلالة زرقاء ناعمة
دنيا سمير غانم بإطلالة زرقاء ناعمة...
إطلالة فسفورية شبابية لغادة عبدالرازق
إطلالة فسفورية شبابية لغادة عبدالرازق...
مع ارتفاع الحرارة.. 7 نصائح للحفاظ على ثبات مكياجك في الصيف
مع ارتفاع الحرارة.. 7 نصائح للحفاظ على ثبات مكياجك في الصيف...
4 وصفات طبيعية لرموش طويلة وجذابة
4 وصفات طبيعية لرموش طويلة وجذابة...
المزيد
تجنبي هذه الأخطاء عند عنايتك بأظافرك
تجنبي هذه الأخطاء عند عنايتك بأظافرك...
الردة والزنجبيل للتخلص من علامات التمدد
الردة والزنجبيل للتخلص من علامات التمدد...
زيت الأرجان لشعر رطب
زيت الأرجان لشعر رطب...
كيف تعاملت دار «كريستيان ديور» مع اتهامات التفرد الثقافي في المكسيك؟
كيف تعاملت دار «كريستيان ديور» مع اتهامات التفرد الثقافي في ......
4 وصفات طبيعية لرموش طويلة وجذابة
4 وصفات طبيعية لرموش طويلة وجذابة...
المزيد