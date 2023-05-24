الردة والزنجبيل للتخلص من علامات التمدد

القاهرة - بوابة الوسط

يعاني كثير من السيدات مشكلة ظهور علامات التمدد الناتجة عن اكتساب الوزن وفقدانه، ويبحثن عن حلول سريعة للتخلص من هذه المشكلة، لذلك نُقدِّم إليكِ خلطة سحرية للتخلص من هذه المشكلة تمامًا عند المداومة على استخدامها، تعرَّفي إليها معنا وفقًا لاختصاصية التجميل، صفاء محمد.

المكونات

أربع ملاعق ردة.

أربع ملاعق جنزبيل مطحون.

أربع ملاعق زيت زيتون.

ملعقتا عسل.