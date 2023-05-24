الردة والزنجبيل للتخلص من علامات التمدد...

يعاني كثير من السيدات مشكلة ظهور علامات التمدد الناتجة عن اكتساب الوزن وفقدانه، ويبحثن عن حلول سريعة للتخلص من هذه المشكلة، لذلك نُقدِّم إليكِ خلطة سحرية للتخلص من هذه المشكلة تمامًا عند المداومة على استخدامها، تعرَّفي إليها معنا وفقًا لاختصاصية التجميل، صفاء محمد.
المكونات
أربع ملاعق ردة.
أربع ملاعق جنزبيل مطحون.
أربع ملاعق زيت زيتون.
ملعقتا عسل.
طريقة التطبيق
تخفق المكونات جيدًا وتوضع على مكان العلامات وتغلف بالنيلون لمدة 20 دقيقة ثم تغسل بماء فاتر، وتكرر مرتين أسبوعيًّا للحصول على أفضل النتائج.
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