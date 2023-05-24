زيت الأرجان لشعر رطب

القاهرة - بوابة الوسط

من مميزات زيت الأرجان أنه يساعد على ترطيب الشعر بشكل عميق، إذ إنه مليء بالأحماض الدهنية، خصوصا حمض الأوليك وحمض اللينوليك، اللذين يعملان على الحفاظ على رطوبة الشعر لأطول فترة ممكنة.

كما أنه غني بفيتامين «هـ»، الذي يوفر طبقة دهنية لشعرك وفروة رأسك، التي قد تساعد في منع الجفاف وزيادة لمعان الشعر، حسب «فستاني».