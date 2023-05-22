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4 وصفات طبيعية لرموش طويلة وجذابة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 مايو 2023, 08:15 صباحا
4 وصفات طبيعية لرموش طويلة وجذابة
تحتاج الرموش مثلها مثل أي جزء من الجسم إلى عناية خاصة ومستمرة، (الإنترنت)
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تحتاج الرموش مثلها مثل أي جزء من الجسم، إلى عناية خاصة ومستمرة، حيث أن العناية بالرموش تعتبر جزء هام وأساسي في جمال المرأة الخارجي.
كما أن للرموش الطويلة سحرا خاصا وانعكاسا أساسيا على جمال المرأة العربية، ولكن مع الاستخدام المستمر لمنتجات الجمال مثل الماسكرا، والتي تساعد على ضعف الرموش وتكسيرها مع كثرة الاستخدام، ولكن مع تطبيق بعض العناية الخاصة باستخدام المنتجات الطبيعية التي تساعدك في الحصول على رموش طويلة وكثيفة.
واليوم نقدم إليك وصفات منزلية سهلة التطبيق للعناية بجمال رموشك تعرفي عليها معنا وفقا لموقع «جمالك».

خلطات زيت الزيتون
يتم استخدام زيت الزيتون من أجل العديد من الوصفات الخاصة بالشعر والبشرة، وحيث يمكن تطبيق زيت الزيتون على الرموش أيضا، حيث يحتوي على مجموعة من الأحماض والتي هي السبب في تغذية الرموش وتقويتها، حيث تساعد أيضا في حصولها على اللون الغامق لها، ويتم تطبيقه من خلال:
- يمكنك وضع القليل من زيت الزيتون الدافئ على علبة من الماسكرا الفارغة، أو وضع قطعة من القطن في زيت الزيتون وتطبيقها على الرموش.
- ثم يتم تركه طوال الليل، والقيام بغسله في الصباح بالماء الفاتر.
- قومي بتكرار هذه الوصفة كل يوم بمدة لا تقل عن شهر وسوف تحصلي على نتائج مذهلة.

الشاي الأخضر للرموش
- يعتبر الشاي الأخضر واحد من المكونات الطبيعية التي لديها فاعلية كبيرة وتأثير كبير على الرموش، حيث تحتوي على الفلافونويد، والذي يعمل على تحفيز ونمو الرموش عن طريق:
- يمكنك تحضير كوب من الشاي الأخضر مع عدم وضع سكر أو عسل، واتركيه حتى يبرد.
- ثم قومي بوضع قطعة من القطن في الشاي الأخضر وضعيها على الرموش من الجذور وحتى مقدمة الرأس.
- اتركيها لمدة لا تقل عن 15 دقيقة ثم اغسليها بالماء البارد.
- يتم تكرار هذه الوصفة مرتين كل يوم ولمدة لا تقل عن شهرين إلى ثلاث أشهر للحصول على النتائج المطلوبة.
- ملحوظة عند استخدام هذه الوصفة يمكنك التأكد من عدم دخول الشاي الأخضر إلى عينيك حتى لا يتسبب في وجود أي أذي.

حليب جوز الهند للرموش
- يحتوي جوز الهند على الكثير من البروتينات، والدهون الأساسية الهامة التي تساعد بشكل مباشر على تطويل الرموش وتكثيفها، هذا بالإضافة إلى إعطاءها البريق واللمعان واللون الغامق الذي يزيد من جمالها:
- يتم وضع قطعة من القطن في حليب جوز الهند وتطبيقها على الرموش.
- ثم يتم تركها لمدة لا تقل عن عشر دقائق، ثم يتم غسل الرموش بعد ذلك.
- كرري هذه الوصفة مرة إلى مرتين كل يوم، ثم استمري عليها لبضعة أشهر.

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الألوفيرا للرموش الطويلة والكثيفة
- تعتبر الألوفيرا هي من أفضل الوصفات التي تمتاز بتطويل الرموش وتكثيفها، حيث تحتوي على الكثير من الفيتامينات، والعناصر الغذائية التي تعمل على تحفيز نمو الرموش من الجذور، إضافة إلى الحصول على الترطيب المناسب والمستمر، من خلال الطريقة التالية:
ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا.
ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا.
ملعقة صغيرة من شراب البابونج.
طريقة التحضير
- قومي بخلط كافة المكونات المذكورة في الأعلى مع بعضها البعض.
- وضعيهم جميعا بعد خلطها في علبة ماسكارا فارغة، ثم قومي بتطبيقها على الرموش.
- اتركي الخليط لمدة لا تقل عن 15 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الدافئ جيدا.
- يتم تكرار هذه الوصفة مرتين كل يوم، واستمري في التطبيق لمدة لا تقل عن عدة أشهر.
- ومن خلال طريقة أخرى يمكنك وضع القليل من جل الألوفيرا في علبة ماسكارا فارغة، ثم قومي بتطبيقها على الرموش، قبل الذهاب إلى النوم، واتركيها طوال الليل، وقومي في الصباح بغسلها بماء دافئ.

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