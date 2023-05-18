  • Alwasat News
Atwasat

روتين سهل ومهم للعناية بالبشرة الدهنية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 18 مايو 2023, 01:07 مساء
روتين سهل ومهم للعناية بالبشرة الدهنية
روتين العناية بالبشرة الدهنية (الإنترنت)
alwasat radio

يجب إيجاد وقت للراحة والاسترخاء، فذلك يدعم البشرة بشكل كبير، فالإجهاد يؤدي إلى عدم التوازن في الهرمونات، مما يؤثر على صحة الجلد، لذا نقدم إليكِ روتين العناية بالبشرة الدهنية، وفق «شملولة».

أثناء الرجيم
عند قيام أصحاب البشرة الدهنية بعمل دايت، يجب الالتزام بتناول 2 لتر ماء يوميًا مع تناول طعام نباتي وترك السكريات. الاعتماد على نظام غذائي غني بأكلات تحتوي على مضادات أكسدة، وتجنب السكريات والإكثار من الأكلات النباتية يحقق ذلك توازنا بين مستويات الهرمونات، ويوفر العناصر الغذائية الأساسية للبشرة ويقلل من إفراز دهون البشرة.

الروتين الصباحي
أول خطوة صباحًا يجب دائمًا تنظيف الوجه بمنظف مناسب للبشرة الدهنية، ثم نستخدم الماء الدافئ حتى يتم فتح المسام، ثم تجفيف الوجه بقطعة قماش نظيفة وناعمة. نقوم برش الجلد بماء بارد لغلق المسام. نقوم باستخدام مقشر مناسب للبشرة الدهنية من مرة إلى مرتين أسبوعيًا، فذلك يساعد على تنظيف البشرة ويجعلها تبدو كأنها ليست بشرة دهنية. نقوم باستخدام مرطب خفيف ومناسب للبشرة الدهنية، فذلك يساعد على تغذية البشرة وحمايتها من إنتاج الزيت والدهون، فالبشرة دائمًا في حاجة إلى ترطيب. لا ننسى قبل الخروج من المنزل وضع واقي الشمس.

الروتين الليلي
العناية بالبشرة ليلا مهمة جدًا، لأن وقت الليل تتجدد فيه الخلايا، لذلك تنظيف البشرة ليلا مهم، لأن البشرة تتفاعل مع الموجود عليها. عند الوصول للمنزل مساءً أول شيء يجب عمله هو استخدام مزيل المكياج لإزالة المكياج، إذا كنتم قد وضعتم مكياجا قبل الخروج من المنزل. نستخدم المنظف لتنظيف البشرة مع الماء الدافئ ثم نجفف البشرة بقماشة نظيفة وبعدها نرش الجلد بالماء البارد لغلق المسام. وأخيرا نضع الكريم الليلي قبل النوم.

روتين العناية بالبشرة الدهنية (الإنترنت)

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الصقور والأهلي بنغازي في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الصقور والأهلي بنغازي في ...
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة دارنس والتحدي في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة دارنس والتحدي في «دورينا»
سوريون بالسعودية لا يستطيعون تحمُّل فكرة وجود الأسد على أراضي المملكة

سوريون بالسعودية لا يستطيعون تحمُّل فكرة وجود الأسد على أراضي المملكة
العثور على 4 أطفال أحياء في الأمازون بعد تحطم طائرتهم بأسبوعين

العثور على 4 أطفال أحياء في الأمازون بعد تحطم طائرتهم بأسبوعين
شاهد: كيف احتفل عادل إمام بعيد ميلاده الـ83؟

شاهد: كيف احتفل عادل إمام بعيد ميلاده الـ83؟
الستي يقصي الريال ويضرب موعدا مع إنتر في نهائي الأبطال

الستي يقصي الريال ويضرب موعدا مع إنتر في نهائي الأبطال
شاهد: اعتقال طالبين تونسيين انتقدا الشرطة في أغنية ساخرة

شاهد: اعتقال طالبين تونسيين انتقدا الشرطة في أغنية ساخرة
جاسم بن حمد يرفع عرضه لشراء مانشستر يونايتد

جاسم بن حمد يرفع عرضه لشراء مانشستر يونايتد
سورية تعلن رسميا مشاركة الأسد في القمة العربية

سورية تعلن رسميا مشاركة الأسد في القمة العربية
شاهد: «سيارة بالهيدروجين».. والصناعة «مغربية»

شاهد: «سيارة بالهيدروجين».. والصناعة «مغربية»
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الدوريات الأوروبية.. وتدني مستوى الكرة الليبية

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الدوريات الأوروبية.. وتدني مستوى الكرة ...
الحداد: الوضع في الزاوية مطمئن.. والتشكيلات الموازية للجيش والأمن جزء من المشكلة

الحداد: الوضع في الزاوية مطمئن.. والتشكيلات الموازية للجيش والأمن جزء من المشكلة
الكبير يرد على القطراني: المقاصة غير مغلقة.. المشكلة في مصرف التجارة وستحل قريبا

الكبير يرد على القطراني: المقاصة غير مغلقة.. المشكلة في مصرف التجارة وستحل قريبا
قناة «WTV» تعلن مواعيد استديوهات نقل الجولة السابعة «إياب» من «دورينا»

قناة «WTV» تعلن مواعيد استديوهات نقل الجولة السابعة «إياب» من «دورينا»
«صنع في مصر» عندما تلتقي السلع الفاخرة مع العمل الحرفي

«صنع في مصر» عندما تلتقي السلع الفاخرة مع العمل الحرفي
«هوكي الرحل» لعبة صحراوية تقليدية في المغرب يتهددها الاندثار

«هوكي الرحل» لعبة صحراوية تقليدية في المغرب يتهددها الاندثار
واشنطن ترصد 10 ملايين دولار نظير معلومات عن قرصان روسي

واشنطن ترصد 10 ملايين دولار نظير معلومات عن قرصان روسي
صادرات روسيا النفطية تسجل أعلى مستوى منذ الغزو

صادرات روسيا النفطية تسجل أعلى مستوى منذ الغزو
 المزيد من أناقة وجمال

تعليقات

عناوين ذات صلة
أدخلي القهوة في روتين العناية ببشرتك
أدخلي القهوة في روتين العناية ببشرتك
الأرجان والمايونيز للعناية بشعرك المصبوغ
الأرجان والمايونيز للعناية بشعرك المصبوغ
فوائد فيتامين «سي» للبشرة وطرق استخدامه
فوائد فيتامين «سي» للبشرة وطرق استخدامه
الزنجبيل والليمون لفتح مسام البشرة
الزنجبيل والليمون لفتح مسام البشرة
قناع العدس لتوحيد لون البشرة
قناع العدس لتوحيد لون البشرة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أبرز إطلالات حفل «Met Gala»
أبرز إطلالات حفل «Met Gala»...
عصير البصل وصفار البيض بدلا من «المايكرو بيلدينغ»
عصير البصل وصفار البيض بدلا من «المايكرو بيلدينغ»...
دنيا سمير غانم بإطلالة زرقاء ناعمة
دنيا سمير غانم بإطلالة زرقاء ناعمة...
إطلالة فسفورية شبابية لغادة عبدالرازق
إطلالة فسفورية شبابية لغادة عبدالرازق...
مع ارتفاع الحرارة.. 7 نصائح للحفاظ على ثبات مكياجك في الصيف
مع ارتفاع الحرارة.. 7 نصائح للحفاظ على ثبات مكياجك في الصيف...
المزيد
روتين سهل ومهم للعناية بالبشرة الدهنية
روتين سهل ومهم للعناية بالبشرة الدهنية...
زيت الجرجير لتغذية الشعر وتطويله
زيت الجرجير لتغذية الشعر وتطويله...
مقشر لليدين من اللوز والسكر
مقشر لليدين من اللوز والسكر...
قناع العدس لتوحيد لون البشرة
قناع العدس لتوحيد لون البشرة...
الزنجبيل والليمون لفتح مسام البشرة
الزنجبيل والليمون لفتح مسام البشرة...
المزيد