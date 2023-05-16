مقشر لليدين من اللوز والسكر

القاهرة - بوابة الوسط

اليدان تتعرض للجفاف والاسمرار بسهولة وتعد من المناطق الأكثر عرضة لعلامات الشيخوخة المبكرة، ربما حتى قبل الوجه، لذلك، يجب أن تعتني كل امرأة بيديها حتى لا تبدو باهتة وسمراء وجافة.

العناية باليدين تبدأ بالتقشير أولاً لتحفيز إنتاج الكولاجين وإزالة خلايا الجلد الميتة التي تتراكم على السطح وتسبب المظهر الباهت الذي لا ترغب فيه أي امرأة. لذلك نقدم لكِ مجموعة من المقشرات الطبيعية الفعالة لتفتيح اليدين وتحسين مظهرها وفقا لموقع «الجميلة».

مقشر السكر وزيت الزيتون

- يساعد القوام الحبيبي للسكر على تقشير بشرتكِ أما زيت الزيتون يحتوي على الأحماض الدهنية الأساسية وفيتامين (هـ) التي تساعد على ترطيب وتلطيف البشرة وتأخير ظهور علامات الشيخوخة.

المكونات:

نصف كوب سكر.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

10-15 قطرة من زيت اللافندر .

الطريقة:

- امزجي جميع المكونات في وعاء واستخدمي كمية صغيرة من المقشر ودلكي يديك برفق لمدة دقيقة واحدة.

اشطفي يديكِ بالماء الدافئ.

- ينصح بتطبيق مرطب اليدين المناسب مباشرةً بعد التقشير.