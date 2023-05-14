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الأرجان والمايونيز للعناية بشعرك المصبوغ

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 مايو 2023, 10:45 صباحا
الأرجان والمايونيز للعناية بشعرك المصبوغ
نقدم إليكِ طريقة عمل ماسك الشعر المصبوغ من المواد الطبيعية (الإنترنت)
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يحتاج الشعر المصبوغ إلى عناية تفوق أنواع الشعر الأخرى، وذلك لتعرضه إلى مواد كيميائية تفقده لمعانه ونعومته، فيصبح أكثر عرضة للتقصف والجفاف وأكثر حساسية تجاه الحرارة كأشعة الشمس أو الاستشوار.
لذلك نقدم إليكِ طريقة عمل ماسك الشعر المصبوغ من المواد الطبيعية، وفقا لموقع «الجميلة».

ثلاث خلطات طبيعية بديلة لـ«فيلر» الخدود
- تحتاجين إلى ملعقة كبيرة من بلسم الشعر وملعقة كبيرة من المايونيز وملعقتين صغيرتين من زيت الزيتون وزيت الأرجان.
- اخلطي جميع المكونات لتحصلي على عجينة متماسكة، ثم ضعيها على شعرك، ولفيه بمنشفة ساخنة لمدة ساعتين، ثم اغسليه جيدًا، ولا تنسي تكرار هذا الماسك مرتين كل أسبوع، لتحصلي على شعر مصبوغ وحيوي في الوقت ذاته.

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