طرق طبيعية للتخلص من حبوب الظهر...

مشكلة حبوب الظهر من المشكلات التي تؤرق البعض. فهي تنتج لعدة أسباب تؤدي إلى الرغبة في الحكة وتعرض المنطقة للاحمرار، فتجدين معاناه وخاصة خلال فترة النوم على الظهر أو ارتداء الملابس.
وتتكون الحبوب عندما يقوم الجسم بإفراز مادة زيتية تسمى الزهم بمعدلات أكثر من الطبيعي ومع تراكم خلايا الجلد الميتة وانسداد المسام يتعرض الظهر إلى ظهور الحبوب به، لذلك نقدم لك أسباب ظهور حبوب الظهر وكيفية علاجها بالطرق الطبيعية وفقا لموقع «جمالك».
أسباب ظهور حبوب الظهر:
- تناول بعض العقاقير الطبية والتي تسبب ظهور الحبوب بمنطقة الظهر كأدوية مضادات الاكتئاب.
- ارتداء ملابس ضيقة والتي تتسبب في ظهور حبوب الظهر وخصوصا مع التعرق.
- التعرض للإجهاد والضغط العصبي من أسباب ظهور حبوب الظهر.
- تناول بعض الأطعمة والمشروبات والتي من شأنها تعريض هذه المنظمة للظهور الحبوب بها مثل الأطعمة المحتوية على الكربوهيدرات والحليب ومشتقاته.
- الجينات والعوامل الوراثية والمتوارثة عن أحد الأجداد.
- حدوث تغيرات هرمونية كتغير الهرمونات خلال فترة الحيض.
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وصفة العسل واللوز لعلاج حبوب الظهر
المكونات وطريقة التطبيق
2 ملعقة صغيرة من معجون اللوز.
نصف ملعقة صغيرة من القرفة.
2 ملعقة صغيرة من العسل.
من فوائد الوصفة:
- يحتوي العسل على بعض المواد المضادة للجراثيم لقتل البكتيريا والتخلص من الفطريات.
- يعمل معجون اللوز على تفتيح لون الجلد والتخلص من بقايا جلد الميت.
كيفية الإعداد
- نمزج المكونات مع بعضها حتى نحصل على خليط، نفرد الخليط على المناطق المصابة بالحبوب في منطقة الظهر ونتركها لمدة تصل إلى 15 دقيقة ثم نشطفها بالماء الفاتر.
وصفة الشوفان وعصير الليمون لعلاج حبوب الظهر
المكونات
ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان.
القليل من عصير الليمون.
نصف ملعقة صغيرة من العسل.
من فوائد هذه الوصفة :
- يقوم الشوفان بتطهير البشرة وعلاج حساسية الجلد.
- يعمل عصير الليمون على تفتيح الجلد نظرا لاحتوائه على حمض الستريك كما أنه لديه خصائص قابضة مما يمنحه القدرة على التحكم في إنتاج الزهم الزائد وهو المتسبب في ظهور الحبوب.
كيفية الإعداد
- ندمج المقادير معا جيدا ثم نطبقها على المناطق المصابة بالحبوب في الظهر مع التدليك لمدة بضع دقائق ونتركها بعدها لمدة 15 دقيقة أخرى ثم نشطفها بالماء العادي.
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