طرق طبيعية للتخلص من حبوب الظهر

القاهرة - بوابة الوسط

مشكلة حبوب الظهر من المشكلات التي تؤرق البعض. فهي تنتج لعدة أسباب تؤدي إلى الرغبة في الحكة وتعرض المنطقة للاحمرار، فتجدين معاناه وخاصة خلال فترة النوم على الظهر أو ارتداء الملابس.

وتتكون الحبوب عندما يقوم الجسم بإفراز مادة زيتية تسمى الزهم بمعدلات أكثر من الطبيعي ومع تراكم خلايا الجلد الميتة وانسداد المسام يتعرض الظهر إلى ظهور الحبوب به، لذلك نقدم لك أسباب ظهور حبوب الظهر وكيفية علاجها بالطرق الطبيعية وفقا لموقع «جمالك».

أسباب ظهور حبوب الظهر:

- تناول بعض العقاقير الطبية والتي تسبب ظهور الحبوب بمنطقة الظهر كأدوية مضادات الاكتئاب.

- ارتداء ملابس ضيقة والتي تتسبب في ظهور حبوب الظهر وخصوصا مع التعرق.

- التعرض للإجهاد والضغط العصبي من أسباب ظهور حبوب الظهر.

- تناول بعض الأطعمة والمشروبات والتي من شأنها تعريض هذه المنظمة للظهور الحبوب بها مثل الأطعمة المحتوية على الكربوهيدرات والحليب ومشتقاته.

- الجينات والعوامل الوراثية والمتوارثة عن أحد الأجداد.

- حدوث تغيرات هرمونية كتغير الهرمونات خلال فترة الحيض.

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