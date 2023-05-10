بالفيديو: مدة بقاء الفيلر الأصلي

القاهرة - بوابة الوسط

تبحث جميع النساء عن أفضل أنواع الفيلر وأكثرها بقاء، للحصول على إطلالة نضرة داوما، واليوم نقدم إليكِ بالفيديو المدة الطبيعية لوجود الفيلر ووجوده في البشرة أو الشفاه، شاهدي معنا الفيديو وتعرفي إلى الفرق بين الفيلر الدائم والفيلر المؤقت، وكم وقت يدوم داخل البشرة، وفقا لقناة الدكتور محمد الناظر على موقع «يوتيوب».



في المتوسط، عادة ما تستمر مادة الفيلر في الجسم في غضون 6-12 شهرًا، وفي بعض الحالات يمكن أن تصل إلى عدة سنوات، وذلك يختلف حسب المادة المستخدمة في الحقن وسرعة امتصاص الجسم لها، وأثبتت التجربة أن حشوات حمض الهيالورونيك تدوم لمدة 12 شهرا، بينما الكولاجين الحيواني يدوم 6 أشهر فقط، والبوليمر الصناعي يدوم من سنة حتى سنة ونصف، شاهدي معنا الفيديو وتعرفي إلى الاختلافات.

