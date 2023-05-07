تفاصيل إطلالة الملكة «كاميلا» في حفل تتويجها

القاهرة - بوابة الوسط

بعد طول انتظار، حل اليوم المنشود، وهو يوم تتويج الملك «تشارلز» الثالث ملكا على المملكة المتحدة ودول الكومنولث، ومعه انتهت فترة الانتظار الطويلة لنعرف ما الذي اختارته الملكة القرينة لترتديه في هذا الحفل المميز.

حيث تألقت الملكة «كاميلا» حفل تتويج زوجها وتتويجها بكامل فخامتها بثوب من تصميم «Bruce Oldfield» عبارة عن معطف طويل وأسفله ثوب طويل أيضا، وفقا لموقع «الجميلة».

فستان عاجي بخيوط ذهبية

الفستان عاجي اللون مع خيوط من الفضة والذهب، وهو يضم عناصر خفية تهدف إلى تكريم وتكريس زواجها من الملك «تشارلز»، حيث إن فيه رسومات عقود من زهور الأقحوان وزهور« forget me not» ونبات البقلة وزهور برية من الحقول البريطانية لترمز إلى حب كاميلا وتشارلز للطبيعة والريف الإنجليزي، هناك أيضا أشكال أعلام من خيوط الفضة والذهب تتناوب بين الزهور وتتداخل معها في تصميم بديع.

فوق الفستان ارتدت ثوبا احتفاليا ملكيا هو «Robe of State»، وهو الثوب نفسه الذي ارتدته الملكة إليزابيث الثانية العام 1953 بعد أن صنع خصيصا لها وذلك لتكريم حماتها الراحلة. هذا الثوب الاحتفالي مصنوع من المخمل الأحمر وتم تحسينه وترميمه من قبل صانع الأثواب «Ede and Ravenscroft ».

أما فستان كاميلا فصنع من «Peau de Soie»، وهو خامة من الحرير ليست لامعة كثيرا وأكمام الثوب طويلة وقصة الكتفين محددة مع ياقة على شكل حرف V واسعة لتبرز جمال العقد الماسي الذي ارتدته.

طلة شديدة الأناقة

تصميم الفستان يعكس ما قاله «أولدفيلد» مرة عندما صرح بأنه منح ديانا الغلامور ومنح «كاميلا» الثقة بالنفس عن طريق تصاميمه.

وقد تمكن المصمم ببراعة من أن يعكس أسلوب الملكة القرينة الذي يهدف إلى أن تكون طلتها غير محدودة بزمن وغير مرتبطة باتجاهات الموضة، لتكون طلة دائمة ومستديمة شديدة الأناقة قوامها دائما الخطوط الواضحة والتنانير الطويلة التي تنسدل أسفل الركبتين.

مجوهرات ثمينة

بالعودة إلى العقد الفاخر الذي ارتدته الملكة القرينة، فهو العقد نفسه الذي ارتدته الملكة «اليزابيث» الثانية في حفل تتويجها العام 1953.

هذا العقد صنعه الصائغ «Garrard» وتم تقديمه هدية إلى الملكة قيكتوريا العام 1858 وقد ارتدته 4 ملكات، هن الملكة «ألكسندرا» والملكة «ماري» والملكة «إليزابيث» الملكة الأم والملكة الراحلة الملكة «إليزابيث» في حفلات التتويج الخاصة بهن.

تتدلى من العقد حبة ألماس كبيرة الحجم، هي ماسة لاهور التي تزن أكثر من 22 قيراطا، مما يجعله من أكثر العقود الملكية فخامة وروعة.

شاهدي معنا الصور واستوحي منها إطلالتك.

الملكة «كاميلا» تتألق بفستان من «Bruce Oldfield» في حفل تتويجها (الإنترنت)