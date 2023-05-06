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اصنعي الهايلايتر من العسل في الميكرويف

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 مايو 2023, 03:05 مساء
اصنعي الهايلايتر من العسل في الميكرويف
نقدم إليكِ طريقة تحضير وتطبيق الهايلايتر من مواد طبيعية (الإنترنت)
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الهايلايتر من أكثر المواد التجميلية استخدامًا، وهو عبارة عن منتج يمنح الوجه لمسة من الإضاءة والإشراق، لكسر لون البشرة الباهت والشاحب.
لذلك نقدم إليك طريقة تطبيقه وتحضيره في المنزل بمواد طبيعية، تعرفي عليه معنا، وفقًا لموقع «حياتك».

طريقة عمل الهايلايتر للوجه في المنزل بالعسل:
- ضعي ملعقتين من العسل في الميكرويف لمدة 15 ثانية.
- أضيفي قطرتي ماء ورد، وملعقة زيت جوز الهند، و5 قطرات زيت فيتامين إي، وملعقتين من بودرة باللون الذهبي أو الأبيض أو الفضي.
- اخلطي المكونات جيدًا، اتركيها حتى تجف واستخدميها.

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كيفية تطبيق الهايلايتر على البشرة:
على الوجنتين:
- عليكِ أن تقومي بوضع لمسة خفيفة منه على منتصف الوجنتين وأعلى البلاشر، وذلك حتى تحصلي على وجه ممتلئ.
أما في حال رغبتِ في تنحيف وجهكِ وإبراز وجنتيك مشدودتين عليك أن تطبقي الهايلايت على آخر الوجنتين.

على العينين:
- لتحصلي على عينين كبيرتين وواسعتين استخدمي الهايلايتر تحت عظمة الحاجب، كما يمكنك إضافة القليل منه عند زاوية العين الداخلية.

على الشفاه:
- يعتبر وضع الهايلايتر على منتصف الشفتين العليا والسفلي طريقة رائعة لإبرازها وجعلها تظهر بمظهر الشفاه الممتلئة والجذابة جدًا.

على الأنف:
- إذا كنتِ تعانين من كبر حجم الأنف يمكنك تصغيره، وتنحيفه باستخدام الهايلايتر على جسر الأنف وجانبيه.

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