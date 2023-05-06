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أسباب تغير لون الشفاه وطرق علاجها

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 مايو 2023, 10:41 صباحا
أسباب تغير لون الشفاه وطرق علاجها
نقدم إليكِ الحل للتخلص من الشفاه الداكنة بمواد طبيعية (الإنترنت)
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تعتبر الشفاه واجهة الوجه، وتعبر عن جزء كبير من جماله، فماذا لو لون الشفاه كان أسود أو داكنا، إن ذلك سوف يفسد المظهر بالكامل.
إذا كنتِ ممن يعانون هذه المشكلة فلا تقلقي، نقدم إليكِ الحل في خطوات سهلة وبمواد طبيعية، وذلك وفقا لموقع «ليالينا».

بالفيديو: تخلصي من البقع الداكنة بمكونات طبيعية

أسباب تغير لون الشفاه
هناك أسباب كثيرة تؤدي إلى تغير لون الشفاه والمنطقة التي حول الشفاه إلى اللون الداكن، أحيانا الشفاه الداكنة تكون بسبب طبيعي، لكن هناك عوامل أخرى تغير لون الشفاه مثل:
- التدخين.
- التعرض لأشعة الشمس، والأشعة فوق البنفسجية.
- الاختلالات الهرمونية.
- الحساسية للمواد الكيميائية المختلفة والمكونات من منتجات مكياج الشفاه التي تستخدمينها وقد تؤدي إلى تغير لون الشفاه.
- تناول الشاي والكافيين.

طرق تقشير الشفاه السوداء الداكنة
-الخطوة الأولى لتفتيح الشفاه الداكنة هي معرفة أي الأسباب المذكورة هي المسؤولة عن جعل شفاهكِ داكنة. وبعد تحديد السبب المسؤول عن كون الشفاه داكنة، ينصح بالإقلاع عن تلك العادة المسببة، ومن ثم تبدأ مرحلة علاجها.
- كما نهتم دائما بترطيب وتفتيح ووقاية الوجه من الشمس، فإنه يجب علينا العناية بترطيب ووقاية الشفاه من أشعة الشمس الضارة، ويكون ذلك باستخدام بعض المرطبات التي تحتوي على خاصية الترطيب والوقاية من الشمس.
- مكعبات الثلج؛ حيث يمكنكِ عمل بعض المكعبات من الثلج، ووضعها مرة أو مرتين على شفاهكِ بشكل يومي، ستساعد في تفتيح لونها.
- التقشير المنزلي باستخدام بعض الوصفات.

بالفيديو: تفتيح المناطق الداكنة وسبب تكونها

إليكِ الخلطات التالية لتقشير الشفاه السوداء الداكنة:
السكر و الألوفيرا
المكونات وطريقة التطبيق
ملعقتان كبيرتان من السكر
ملعقة كبيرة من الألوفيرا
- قومي بخلط المكونين جيدا، ومن ثم وباستخدام عود من القطن قومي بدهن الخليط على شفتيكِ، واتركيها لمدة 15 دقيقة، ومن ثم اشطفيها بالماء الفاتر.
- اتبعي هذه الوصفة مرة بشكل يومي لمدة أسبوع وسوف تكون النتيجة مرضية، وإضافة إلى أن هذه الخلطة تقشر الشفتين وتنظفهما وتجدد خلاياها؛ فإنها أيضا ستجعل الشفاه والمنطقة المحيطة بها ناعمة وطرية وحيوية. وتكمن أهمية السكر في كونه مقشرا طبيعيا، وهو مصدر طبيعي لحمض الجلايكوليك؛ الذي يوحد تدريجيا لون الجلد، وينظف المسام، ويحسن بنية البشرة عموما، عن طريق إزالة خلايا الجلد الباهتة والميتة.

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