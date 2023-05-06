أسباب تغير لون الشفاه وطرق علاجها

القاهرة - بوابة الوسط

تعتبر الشفاه واجهة الوجه، وتعبر عن جزء كبير من جماله، فماذا لو لون الشفاه كان أسود أو داكنا، إن ذلك سوف يفسد المظهر بالكامل.

إذا كنتِ ممن يعانون هذه المشكلة فلا تقلقي، نقدم إليكِ الحل في خطوات سهلة وبمواد طبيعية، وذلك وفقا لموقع «ليالينا».

بالفيديو: تخلصي من البقع الداكنة بمكونات طبيعية

أسباب تغير لون الشفاه

هناك أسباب كثيرة تؤدي إلى تغير لون الشفاه والمنطقة التي حول الشفاه إلى اللون الداكن، أحيانا الشفاه الداكنة تكون بسبب طبيعي، لكن هناك عوامل أخرى تغير لون الشفاه مثل:

- التدخين.

- التعرض لأشعة الشمس، والأشعة فوق البنفسجية.

- الاختلالات الهرمونية.

- الحساسية للمواد الكيميائية المختلفة والمكونات من منتجات مكياج الشفاه التي تستخدمينها وقد تؤدي إلى تغير لون الشفاه.

- تناول الشاي والكافيين.

طرق تقشير الشفاه السوداء الداكنة

-الخطوة الأولى لتفتيح الشفاه الداكنة هي معرفة أي الأسباب المذكورة هي المسؤولة عن جعل شفاهكِ داكنة. وبعد تحديد السبب المسؤول عن كون الشفاه داكنة، ينصح بالإقلاع عن تلك العادة المسببة، ومن ثم تبدأ مرحلة علاجها.

- كما نهتم دائما بترطيب وتفتيح ووقاية الوجه من الشمس، فإنه يجب علينا العناية بترطيب ووقاية الشفاه من أشعة الشمس الضارة، ويكون ذلك باستخدام بعض المرطبات التي تحتوي على خاصية الترطيب والوقاية من الشمس.

- مكعبات الثلج؛ حيث يمكنكِ عمل بعض المكعبات من الثلج، ووضعها مرة أو مرتين على شفاهكِ بشكل يومي، ستساعد في تفتيح لونها.

- التقشير المنزلي باستخدام بعض الوصفات.

بالفيديو: تفتيح المناطق الداكنة وسبب تكونها