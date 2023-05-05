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مع ارتفاع الحرارة.. 7 نصائح للحفاظ على ثبات مكياجك في الصيف

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 05 مايو 2023, 07:59 صباحا
مع ارتفاع الحرارة.. 7 نصائح للحفاظ على ثبات مكياجك في الصيف
ينصح باستعمال كريم أساس مناسب من أجل صمود المكياج أمام ارتفاع درجات الحرارة، (الإنترنت)
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تعد حرارة الصيف المرتفعة بمثابة العدو الأكبر لثبات مكياجك، وذلك يعود لكمية العرق الكبيرة التي يفرزها الجسم في هذا الفصل.

ومن أجل صمود المكياج أمام الحرارة وبقائه بشكل مريح لك، ينصح خبير التجميل الألماني، بيتر أرنهايم، باستعمال كريم أساس مناسب، حسب موقع «24».

وأوضح أرنهايم أنه ينبغي الابتعاد عن المستحضرات السائلة ذات القدرة العالية على التغطية والمحتوية على السيليكون، لأنها تتسبب في انسداد مسام البشرة، ومن ثم زيادة إفرازات العرق، ويفضل استعمال كريم أساس ذي قوام كريمي خفيف وبقدرة تغطية متوسطة مع مُعامل حماية من أشعة الشمس، وفقا لموقع «24».

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وينصح أرنهايم باستعمال بودرة التثبيت حيث يسهم وضع طبقة رقيقة من البودرة في جعل المكياج مقاوما للماء، فتحول سيلان المكياج عند التعرق.

وأشار خبير التجميل الألماني، هورست كيرشبيرغر، إلى أن ظلال الجفون تسيل بفعل العرق وتترسب في طيّة الجفن، وللتغلب على ذلك ينبغي توزيع ظلال الجفون بواسطة فرشاة صغيرة، فبذلك يدوم تأثير ظلال الجفون طويلاً حتى في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

أما في حال سيلان المكياج رغم كل هذه التدابير، ينصح كيرشبيرغر باستعمال أوراق تجفيف البشرة، حيث يمكنها شفط الإفرازات الدهنية الزائدة، التي تنشأ بفعل التعرق.

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