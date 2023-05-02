عصير البصل وصفار البيض بدلا من «المايكرو بيلدينغ»

القاهرة - بوابة الوسط

باتت علاجات تكثيف الحواجب شائعة للغاية بسبب الفراغات التي تفسد مظهركِ، لكنك لستِ بحاجة لهذه العلاجات، فقط قومي بتضمين مجموعة من الخلطات الطبيعية التي من شأنها علاج المشكلة على نحو لا يُصدق.

نقدم إليك مجموعة من المكونات الطبيعية الفعالة في تكثيف شعر الحواجب، بدلا من اللجوء إلى«المايكرو بيلدينغ» وغيره من العلاجات المتوفرة في الصالونات، وفقا لموقع «الجميلة».

أصبحت الحواجب الكثيفة اتجاهًا شائعًا في الجمال في السنوات الأخيرة، لأنها تساعد على تحسين ملامحكِ الطبيعية، ومنحكِ مظهر أكثر شبابا.

خلطات لتكثيف الحواجب وملء الفراغات:

زيت الخروع

- زيت الخروع علاج طبيعي غني بالأحماض الدهنية والفيتامينات التي يمكن أن تساعد في تعزيز نمو الشعر.

- زيت الخروع يحتوي على حمض الريسينوليك، والذي ييعزز من نمو الشعر عن طريق تحفيز إنتاج البروستاجلاندين E2.

ولاستخدام زيت الخروع لتكثيف الحواجب، ضعي كمية صغيرة من الزيت على حاجبيك باستخدام عصا ماسكارا نظيفة أو قطعة قطن، اتركي الزيت طوال الليل، ثم اشطفيه في الصباح.

زيت جوز الهند

- زيت جوز الهند هو علاج طبيعي آخر يمكن أن يساعد في تغذية وترطيب حاجبيك. إنه غني بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي يمكن أن تساعد في تحفيز نمو الشعر. لاستخدام زيت جوز الهند لتكثيف الحواجب ، ضعي كمية صغيرة من الزيت على حاجبيك واتركي الزيت على شعر الحواجب لبضع ساعات ثم اشطفيه بالماء الدافئ.

الصبار

- الصبار مكون طبيعي معروف بخصائصه العلاجية يساعد في تهدئة وترطيب بشرتك، مما يعزز من نمو شعر الحاجبين لاستخدام الصبار لنمو حواجب أكثر سمكًا، استخرجي الجل من ورقة الصبار الطازجة وضعيه على حاجبيكِ واتركي الجل لمدة 30 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الدافئ.

صفار البيض

- يعد صفار البيض مصدرًا غنيًا بالبروتين والبيوتين، وهما من العناصر الغذائية الأساسية لنمو الشعر الصحي، وجدت دراسة نشرت في المجلة الدولية لعلم الشعر أن البيوتين عنصر غذائي أساسي لنمو الحاجب. لاستخدام صفار البيض لتكثيف الحواجب، اخفقي صفار بيضة وضعيه على حاجبيك باستخدام عصا ماسكارا نظيفة أو قطعة قطن. اتركي صفار البيض لمدة 20 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء البارد.