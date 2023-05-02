أبرز إطلالات حفل «Met Gala»

القاهرة - بوابة الوسط

حوالي 400 ضيف من المشاهير تقاطروا إلى مدينة نيويورك من أجل المشاركة في أضخم تجمع للأزياء والفخامة وهو حفل ميت غالا «Met Gala» الذي كان عنوانه هذه السنة «كارل لاغرفيلد» Karl Lagerfeld أيقونة الموضة الراحل.ولهذا السبب شهدنا الكثير من التفاصيل التي كان يشتهر بها المصمم مثل اللؤلؤ والياقات المنشاة والكثير من الأبيض والأسود أكثر لونين كان «لاغرفيلد» يحب استخدامهما وفقا لموقع «الجميلة».

مزاد لندني على فستان أول أوسكار في تاريخ إليزابيث تايلور

فللمرة الأولى في تاريخ الميت غالا طلب من حضور حفلة هذا العام التي تحمل اسم «Karl Lagerfeld A Line of Beuaty» ارتداء تصاميم من وحي المصمم الذي أبهر عالم الموضة بابتكاراته لعدة عقود.

وتولى الدفة في الكثير من كبريات دور الأزياء العالمية مثل «Chanel» و«Fendi».

ويبلغ ثمن التذكرة لحضور الحفل الخاص الذي لا يمكن حضوره من دون دعوة 50 ألف دولار أميركي.

وقد ظلت أسماء المدعوين غير معروفة إلى آخر لحظة قبل أن يبدأ النجوم بالتوافد إلى مقر الحفل بكامل أناقتهم المبتكرة.

نيكول كيدمان اختارت تصميما من مجموعة «Chanel» الفينتاج ونجمة البوب «Doja Cat اختارت أن ترتدي زيا من وحي قطة لاغرفيلد المحبوبة Choupette وكان الزي من تصميم Oscar de La Renta.

المغنية «Billie Eilish» اختارت إطلالة سوداء اللون من «Simone Rocha».

والمغنية «Lizzo» تألقت بفستان مرصع باللؤلؤ من «Chanel».

أما نجمة تلفزيون الواقع «Kim Kardashian» ارتدت فستانا مرصعا باللؤلؤ من «Schiaparelli» استوحته بعد زيارة إلى مكتب لاغرفيلد في باريس.

شاهدي معنا بعض الصور واستوحي منها إطلالتك.