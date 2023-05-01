تخلصي من اصفرار الأظافر في دقائق

القاهرة - بوابة الوسط

كثير من الفتيات والسيدات يعانين اصفرار الأظافر بشكل واضح، وهو ما يجعل مظهر الأظافر غير صحي وغير نظيف، لذلك نقدم لكِ حلا سهلا وسريعا للتخلص من هذا الاصفرار، والتمتع بأظافر بيضاء وصحية تعرفي عليه معنا وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

ملعقة كبيرة بيكنغ صودا

ملعقة صغيرة عصير ليمون

ملعقة زيت جوز الهند أو زيت الزيتون

فرشاة أسنان

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