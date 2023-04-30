بالصور: إطلالة شيرين حديث مواقع التواصل الاجتماعي

القاهرة - بوابة الوسط

إطلالة الفنانة شيرين عبدالوهاب في حفلها بدبي ما زالت حديث السوشيال ميديا، حيث أخذ معجبوها البحث عن تفاصيل إطلالتها على الإنترنت، وبالبحث تبين أن إطلالة شيرين تعود إلى مجموعة «Summer Brights 2023»، من دار رالف لورين «Ralph Lauren» الأمريكية، التي كانت مكونة من بنطال مصمم من الحرير التفتا بوزن الريشة، حسب ما وصفه الموقع الإلكترونى للعلامة التجارية، كما أن التصميم يجمع بين الفخامة العصرية والرياضة.

والعلامة التجارية عرضت بنطال لونه باللون الموف واسع الساق مصمما بجيوب جانبية، وحزام خصر مشدودا، ونهايات سلك مصقولة تتمحور حول الخصر ويبلغ سعره 2890.00 دولار.

وارتدت شيرين توب من المجموعة ذاتها من الحرير ومطرز عند الصدر، يصل سعره إلى 890 دولارا، بحروف من توقيع «رالف لورين».

شاهدي معنا الصور واستوحي منها إطلالتك.



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