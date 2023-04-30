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حيل سريعة لتجفيف طلاء الأظافر

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 أبريل 2023, 10:53 صباحا
حيل سريعة لتجفيف طلاء الأظافر
مجموعة من النصائح تساعدك على تجفيف طلاء الأظافر بسهولة (الإنترنت)
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هل تعانين من مشكلة جفاف طلاء الأظافر؟.. إليك مجموعة من النصائح تساعدك على تجفيف طلاء الأظافر بسهولة وفي وقت لا يتجاوز 60 ثانية، وفقا لمجلة «جمالك».
- احرصي قدر المستطاع على شراء ماركات عالمية لطلاء الأظافر، فهي عادة ما تتميز بجودة عالية، كما أنها سريعة الجفاف مقارنة بأنواع طلاء الأظافر العادية، إضافة إلى أنها تدوم فترات طويلة ولا تتقشر بسهولة.
أسهل الطرق للاعتناء بأظافرك
- تجنبي وضع طبقات كثيرة من الطلاء على أظافرك، لأن ذلك من الأسباب الرئيسية المؤدية إلى عدم جفافه سريعًا، واكتفي بوضع طبقة واحدة من الطلاء الأساسي «الشفاف» وطبقة أخرى من طلاء أظافرك باللون الذي تفضلينه، فهذا سيضمن مظهرًا مثاليًا للطلاء.
- اهتمي بوضع الطلاء الشفاف، ثم انتظري دقيقة واحدة قبل أن تقومي بوضع طلائك المعتاد، فذلك من شأنه أن يسهم بشكل كبير في الإسراع من عملية جفاف الطلاء.
- ضعي أظافرك في إناء مملوء بالماء المثلج وانتظري 30 ثانية قبل نزعها من الماء، بعدها ستجدين أن طلاء أظافرك جف في أقل وقت ممكن.
الأفوكادو والثوم لتطويل أظافرك وتقويتها

 

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