الجيلاتين والكيوي بديلا لـ«بوتوكس» الشعر

القاهرة - بوابة الوسط

بوتوكس الشعر هو من العلاجات الفعالة، حيث يساعد على استعادة الشعر لمعانه، كما يسهم في إصلاح الأطراف التالفة فيه، وغالبًا ما يتم هذا العلاج في صالونات التجميل، إلا أن صنع خلطة بوتوكس طبيعية للشعر ليس صعبًا، ولن يأخذ الكثير من وقتكِ فيما النتيجة مبهرة، لذلك نقدم لكِ طرقًا طبيعة لتحضير بوتوكس العناية بشعرك، وفقًا لموقع «أنوثة».

خلطة الكيوي والعسل للشعر

- ما تحتاجينه لتحضير هذه الخلطة هو حبة من الكيوي، وبيضة وملعقة كبيرة من العسل، وقبل تطبيقها لا بد من تنظيف الشعر جيدًا، ثم اتبعي هذه الطرق:

- قشري حبة الكيوي وقطعيها ثم ضعيها في الخلاط، بعدها أضيفي البيضة النية والعسل.

- اخفقي المكونات جيدًا حتى تحصلي على مزيج خالٍ من التكتلات.

- طبقي المزيج على خصلات شعركِ بواسطة فرشاة صبغ الشعر. لكن احرصي على عدم ملامسته فروة رأسكِ، واتركي المزيج على شعركِ لمدة 30 دقيقة.

- اغسلي شعركِ بالشامبو المناسب له، واحرصي على ألا يكون الماء ساخنًا.

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