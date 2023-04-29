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الجيلاتين والكيوي بديلا لـ«بوتوكس» الشعر

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 أبريل 2023, 10:21 صباحا
الجيلاتين والكيوي بديلا لـ«بوتوكس» الشعر
طرق طبيعية لتحضير بوتوكس العناية بشعرك (الإنترنت)
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بوتوكس الشعر هو من العلاجات الفعالة، حيث يساعد على استعادة الشعر لمعانه، كما يسهم في إصلاح الأطراف التالفة فيه، وغالبًا ما يتم هذا العلاج في صالونات التجميل، إلا أن صنع خلطة بوتوكس طبيعية للشعر ليس صعبًا، ولن يأخذ الكثير من وقتكِ فيما النتيجة مبهرة، لذلك نقدم لكِ طرقًا طبيعة لتحضير بوتوكس العناية بشعرك، وفقًا لموقع «أنوثة».

خلطة الكيوي والعسل للشعر
- ما تحتاجينه لتحضير هذه الخلطة هو حبة من الكيوي، وبيضة وملعقة كبيرة من العسل، وقبل تطبيقها لا بد من تنظيف الشعر جيدًا، ثم اتبعي هذه الطرق:
- قشري حبة الكيوي وقطعيها ثم ضعيها في الخلاط، بعدها أضيفي البيضة النية والعسل.
- اخفقي المكونات جيدًا حتى تحصلي على مزيج خالٍ من التكتلات.
- طبقي المزيج على خصلات شعركِ بواسطة فرشاة صبغ الشعر. لكن احرصي على عدم ملامسته فروة رأسكِ، واتركي المزيج على شعركِ لمدة 30 دقيقة.
- اغسلي شعركِ بالشامبو المناسب له، واحرصي على ألا يكون الماء ساخنًا.

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زيت اللوز والجيلاتين لترطيب الشعر
- أحضري نصف كوب من الماء الدافئ مع ملعقة كبيرة من الجيلاتين البودرة وملعقة كبيرة من زيت اللوز.
ضعي الماء الدافئ في وعاء، ثم أضيفي إليه الجيلاتين وزيت الزيتون، وامزجي المكونات بشكل جيد حتى تحصلى على مزيج يشبه الكريم.
- بعد غسل شعركِ وتسريحه، وبعد أن يجف بطريقة جزئية، طبقي المزيج عليه واتركيه لمدة 15 دقيقة.
- اغسلي شعركِ بالشامبو المناسب له بالماء الفاتر.
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