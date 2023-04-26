7 خطوات لثبات مكياجك صيفا

القاهرة - بوابة الوسط

يحل علينا فصل الصيف، وترتفع درجات الحرارة ويكثر معها العديد من مشكلات الجمال، ولكن لا تدعي هذا الأمر ينسيك أساسيات التجميل التي تُبقي على مظهرك في أفضل حالاته. كوني على أهبة الاستعداد لاستقبال فصل الصيف مع هذه النصائح فيما يتعلق بجمالك وإشراق بشرتك وثبات مكياجك في خطوات سهلة وبسيطة وذلك وفقا لموقع «انتي».

الترطيب المستمر

- تأكدي دائما من حصول جسدك على ما يكفيه من المرطبات وواظبي على شرب كميات كبيرة من المياه، فليس هناك مرطبات تعادل المياه في فائدتها للجسم؛ لذا لا تتخلي عن حمل المياه معكِ حيثما ذهبت.

تقشير البشرة

- ابدئي دائما بتقشير البشرة وترطيبها وإكسابها مظهرا مشدودا، إذ إن مستحضرات التجميل تتأثر كثيرا بحالة بشرتك بعد ذلك استخدمي الكريم التمهيدي الذي يمنح وجهك مظهرا مشرقا لتجهيز بشرتك وإكسابها ملمسا ناعما، يليه كريم أساس ذو تغطية خفيفة، وزِّعيه جيدا على منطقة الوجه والرقبة باستخدام إسفنجة لمزج المكياج لتحصلي على إطلالة مثالية.

فرشاه تصحيح العيوب

- للحصول على مظهرٍ متكاملٍ خالٍ من الأخطاء كما لو كان مجهزا بأداة تصفية فورية، ما عليك سوى استخدام فرشاة تصحيح العيوب.

تصفيف الحواجب

- يمكن للحواجب المهذبة أن تصنع المعجزات في شكل الوجه الخارجي. تذكري دائما أن الحواجب السميكة، تمنحك مظهرا طبيعيا وأكثر شبابا، مقارنة بالحواجب الرفيعة. للإبقاء على الشعر في منطقة الحواجب أنيقا طوال فصل الصيف، استخدمي ملقاطا ذا مقبضين مريحين. يساعدك الملقاط الرائع ذو الطرف المُزَوَّى في نزع الشعر بسهولة وسرعة حيث تجعل تلك النهاية الناعمة الملمس الإمساك بالملقاط أمرا سهلا، بينما يمنحك تصميمه المقوس إحساسا فائقا بالراحة أثناء الاستخدام.

مستحضر اخفاء العيوب

- يعد إبراز ملامح الوجه وتقاسيمه أمرا مهما للغاية عند الرغبة في الحصول على ماكياج مناسب لالتقاط الصور؛ لذلك عليكِ استخدام مستحضر إخفاء العيوب بدرجة أفتح قليلا من لون بشرتك لتفتيح منطقة أسفل العينين لتتألقي بمظهر أكثر شبابا. لا تقتصر عملية تحديد الوجه على الوجنتين فحسب ولكنها تشمل تحديد الحنك أيضا، ويعد هذا الأمر من الأمور المهمة لجعل الوجه يبدو نحيلا.

تجفيف الوجه

جففي المنطقة التي تشبه حرف T بورق تنظيف الوجه أو بمنديل ورقي. يمكن للكاميرا أن تبرز اللمعان في هذه المنطقة، ليظهر وجهك في الصور كما لو كان ذا ملمس دهني.