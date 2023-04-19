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القرفة والعسل لعلاج البثور

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 أبريل 2023, 02:57 مساء
القرفة والعسل لعلاج البثور
تعرفي معنا على فوائد العسل والقرفة لجمال بشرتك (الإنترنت)
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تحلمين ببشرة صافية وناعمة خالية من الشوائب وآثارها مثل مشكلة الحبوب والبثور وغيرها، وترغبين في الحصول على نتيجة فعالة بأقل التكاليف، تعالي معنا نعرفكِ على قناع القرفة والعسل لعلاج حبوب البشرة لتطبقيه بنفسك وفقا لموقع «الجميلة».

فوائد ماسك العسل للبشرة:
- يعمل العسل على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف من خلال حفظ السوائل بها.
- يمنحك العسل بشرة نضرة ومشرقة من خلال تعزيز الدورة الدموية الواصلة إلى البشرة.
- يزيل العسل خلايا الجلد الميت فالعسل يحتوي على بعض من حمض ألفا هيدروكسيد والغلو كونيك الطبيعي مما يسهم في تفتيح لون البشرة.
- يحتوي العسل على بعض الخصائص المضادة للبكتيريا والفطريات والتي تعالج حبوب الشباب ومشاكلها.
- يحارب تجاعيد البشرة فهو يقوم بشد البشرة والقضاء على خطوطها الرفيعة والدقيقة بها والتي تظهر الوجه بمظهر يبدو أكبر سنا.
- يحمي العسل البشرة من أشعة الشمس الضارة بفضل خصائصه المضادة للأكسدة.

فوائد القرفة للبشرة:
- تحارب القرفة تجاعيد البشرة وذلك لاحتوائها على مادة السينامالديهيد.
- تعمل القرفة على إزالة بقايا الجلد الميت مما يمنح البشرة النضارة والحيوية.
- تحد القرفة من الإفرازات الدهنية الزائدة بالبشرة والمتسببة في الإصابة بحب الشباب.
- تقوم القرفة بتهدئة البشرة لاحتوائها على بعض الخصائص المهدئة للبشرة.

ماسك القرفة والقرفة لعلاج حبوب الشباب
المكونات
2 ملعقة صغيرة من العسل.
ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.
طريقة الاستخدام
- نمزج المكونات معا حتى تتجانس تماما، ثم نطبقها على البشرة وخصوصا على المناطق المصابة بالحبوب، ونتركها لمدة 10 دقائق وبعدها نشطفها بالماء الفاتر.

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