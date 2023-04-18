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الورود تتربع على عرش موضة الأحذية لربيع 2023

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 أبريل 2023, 11:09 صباحا
الورود تتربع على عرش موضة الأحذية لربيع 2023
اختاري حذاء مزينا بالورود وتألقي في العيد بإطلالات نابضة بالحيوية لتكتمل أناقتك (الإنترنت)
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الأحذية ذات الورود تتربع على عرش الموضة لهذا العام، اختاري منها وتألقي في العيد بإطلالات نابضة بالحيوية لتكتمل أناقتك.
قدمت العديد من الماركات موديلات أحذية مزينة بالأزهار وصنادل عصرية بتصاميم متنوعة يمكنك الاختيار من بينها وذلك وفقا لموقع «الجميلة».
ستجدين الصنادل الويدجز والصنادل بالكعب العالي، فضلا عن الصنادل بسوار الكاحل التي تتناسب مع الفساتين القصيرة أو متوسطة الطول.

تضيف الورود البارزة لمسة فاخرة للأحذية، والتي عادةً ما تظهر على الحذاء من الأمام، وخاصةً الصنادل، وتبدو أكثر جاذبية حينما تكون بحجم كبير وألوان قوية، وهي صيحة رائجة في عالم الموضة.

في المناسبات والسهرات، اعتمدي الأحذية بالكعب العالي والمزينة بطبعات الورود الملونة لتضيف لمسة جذابة للوك، وخاصة مع فستان بسيط وملون للسهرة.

هناك مجموعة من الألوان البارزة في الأحذية المزينة بنقشات الورود، مثل درجات الوردي، والأخضر، والأصفر، كما يمكن أن يجمع الحذاء بين أكثر من لون للأزهار.

شاهدي معنا بعض الصور واستوحي منها ما يناسبك.

اختاري حذاء مزينا بالورود وتألقي في العيد بإطلالات نابضة بالحيوية لتكتمل أناقتك (الإنترنت)
اختاري حذاء مزينا بالورود وتألقي في العيد بإطلالات نابضة بالحيوية لتكتمل أناقتك (الإنترنت)
اختاري حذاء مزينا بالورود وتألقي في العيد بإطلالات نابضة بالحيوية لتكتمل أناقتك (الإنترنت)
اختاري حذاء مزينا بالورود وتألقي في العيد بإطلالات نابضة بالحيوية لتكتمل أناقتك (الإنترنت)
الورود تتربع على عرش موضة الأحذية لربيع 2023
الورود تتربع على عرش موضة الأحذية لربيع 2023
الورود تتربع على عرش موضة الأحذية لربيع 2023
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