العرقسوس للتخلص من البقع الداكنة

القاهرة - بوابة الوسط

يُعرف العرقسوس على أنه حلوى، لكنه في جميع أنحاء العالم، يستخدم أيضا كعلاج طبي في شكله الأصلي، حيث إنه نبات داكن وورقي له جذر كبير يستخرج منه زيت له فعالية لا تقل عن قيمة النبات نفسه وفقا لموقع «سوبر ماما».

فوائد زيت العرقسوس للبشرة

- يحتوي عرق السوس على عدد من المكونات النشطة والخصائص التي تمنح بشرتك التغذية، خاصة عندما يتعلق الأمر بتبييض لون الجلد

- يعالج فرط تصبغات البشرة

- تحسين فرط التصبغ هو أحد أكثر سمات هذا النبات شهرة. يحدث فرط التصبغ عندما ينتج جلدك المزيد من الميلانين في شكل بقع أو يؤثر على الجلد بشكل عام، مما يعطي البشرة لونا غير متجانس ومظهر داكن.

يعالج تلف الخلايا

- زيت عرق السوس هو علاج لالتهاب الجلد والصدفية، كما أنه يحتوي علي مادة أساسية مضادة للالتهابات، مما يعني احمرار وتهيج أقل للبشرة الملتهبة والمتهيجة. كما أنه يحارب أضرار أشعة الشمس وهي واحدة من أكثر عوامل الإجهاد انتشارا في الحياة اليومية. كما أنه يمنع تصبغ الأشعة فوق البنفسجية عن طريق تثبيط التيروزيناز، وهو إنزيم يسبب الصبغات الداكنة بعد التعرض لأشعة الشمس.

سواء كنتِ تعانين من النمش والبقع التي تسببها الشمس، أو آثار حب الشباب، أو تريدين أن تبدو بشرتكِ أكثر إشراقا، عليك تطبيق زيت العرقسوس يوميا على بشرة نظيفة ويفضل تطبيقه قبل النوم لمزيد من الفعالية.