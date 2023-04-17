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أدخلي البصل في روتين العناية بشعرك

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 أبريل 2023, 12:00 مساء
أدخلي البصل في روتين العناية بشعرك
يساعد البصل الغني بالكبريت في تقوية جذور شعرك ومنع تساقط الشعر (الإنترنت)
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يحتوي البصل على نسبة عالية من الكبريت فهو المسؤول عن الرائحة النفاذة للبصل. الكبريت هو ما يحتاجه شعرك حتى يبدو قويًا ولامعًا ورائعًا.
ويتكون الشعر أساسًا من بروتين غني بالكبريت، يعرف باسم الكيراتين لذا عند تطبيق البصل على الشعر فإنك تمدي الجذور بأكثر عنصر يتوق له، مما يساعد على تقوية الجذور وتكثيف الشعر نفسه، تعرفي معنا على فوائد البصل لشعرك واحرصي على إدخاله في روتين العناية به وذلك وفقا لموقع «الجميلة».

فوائد البصل للشعر
يمنع تساقط الشعر:
- يحتاج شعرك إلى الكبريت ليبقى قوياً ولا يصبح عرضة لمشكلة التكسر، حيث يساعد البصل الغني بالكبريت على تقوية جذور شعرك ومنع تساقط الشعر من خلال دعم وإضافة الكمية المطلوبة من الكبريت لشعرك.

يمنع الشيب المبكر:
- كل ذلك بفضل ما يحتويه البصل من مضادات الأكسدة التي تسمى الكاتلاز في البصل، يمكنك استخدام هذا المكون لعكس ومنع الشيب المبكر لشعرك.

يمنع التهابات فروة الرأس وقشرة الرأس:
- البصل له خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للميكروبات ومضادة للفطريات، مما يساعد على منع التهابات فروة الرأس عن طريق الحفاظ على صحة فروة رأسك. كما أنه يساعد في القضاء على قشرة الرأس بسبب هذه الخصائص.

قناع عصير البصل والزيوت
المكونات وطريقة التطبيق
عصير بصلة كاملة
ملعقة كبيرة من زيت حبة البركة
ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند
- يمكنك مزج عصير البصل الطبيعي وزيت الحبة السوداء النقي وزيت جوز الهند العضوي وتطبيقهم على الشعر مرة أسبوعيا، بهذا ستختفي مشكلة تساقط الشعر وستحصلين على شعر قوي ولامع.

قناع البصل وزيت اللوز الحلو
المكونات وطريقة التطبيق
2-3 بصل كبير الحجم
2 كوب من زيت اللوز الحلو
- لتحضير زيت البصل، أولاً قطي البصل إلى مكعبات، وضعيه في الخلاط لعمل مزيج ناعم. الآن، أضيفي كوبين زيت اللوز الحلو في قدر وضعيه على نار متوسطة.
- أضيفي معجون البصل واتركيه يُطهى حتى يصبح البصل داكنًا، تأكدي من أن بقايا البصل مقلية تمامًا وإلا فإن جزيئات الماء يمكن أن تجعل الزيت يفسد. دعي المزيج يبرد تمامًا قبل تصفيته. ثم قومي بتخزين زيت البصل في برطمان سهل الاستخدام واستخدميه عند الحاجة.

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