أدخلي البصل في روتين العناية بشعرك

القاهرة - بوابة الوسط

يحتوي البصل على نسبة عالية من الكبريت فهو المسؤول عن الرائحة النفاذة للبصل. الكبريت هو ما يحتاجه شعرك حتى يبدو قويًا ولامعًا ورائعًا.

ويتكون الشعر أساسًا من بروتين غني بالكبريت، يعرف باسم الكيراتين لذا عند تطبيق البصل على الشعر فإنك تمدي الجذور بأكثر عنصر يتوق له، مما يساعد على تقوية الجذور وتكثيف الشعر نفسه، تعرفي معنا على فوائد البصل لشعرك واحرصي على إدخاله في روتين العناية به وذلك وفقا لموقع «الجميلة».

فوائد البصل للشعر

يمنع تساقط الشعر:

- يحتاج شعرك إلى الكبريت ليبقى قوياً ولا يصبح عرضة لمشكلة التكسر، حيث يساعد البصل الغني بالكبريت على تقوية جذور شعرك ومنع تساقط الشعر من خلال دعم وإضافة الكمية المطلوبة من الكبريت لشعرك.

يمنع الشيب المبكر:

- كل ذلك بفضل ما يحتويه البصل من مضادات الأكسدة التي تسمى الكاتلاز في البصل، يمكنك استخدام هذا المكون لعكس ومنع الشيب المبكر لشعرك.

يمنع التهابات فروة الرأس وقشرة الرأس:

- البصل له خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للميكروبات ومضادة للفطريات، مما يساعد على منع التهابات فروة الرأس عن طريق الحفاظ على صحة فروة رأسك. كما أنه يساعد في القضاء على قشرة الرأس بسبب هذه الخصائص.

قناع عصير البصل والزيوت

المكونات وطريقة التطبيق

عصير بصلة كاملة

ملعقة كبيرة من زيت حبة البركة

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

- يمكنك مزج عصير البصل الطبيعي وزيت الحبة السوداء النقي وزيت جوز الهند العضوي وتطبيقهم على الشعر مرة أسبوعيا، بهذا ستختفي مشكلة تساقط الشعر وستحصلين على شعر قوي ولامع.