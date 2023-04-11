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شامبو من الشاي الأخضر لترطيب الشعر

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 11 أبريل 2023, 10:03 صباحا
شامبو من الشاي الأخضر لترطيب الشعر
شامبو طبيعي من دون أي «كيماويات» يعمل على ترطيب الشعر وحمايته (الإنترنت)
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تعاني كثير من السيدات مشكلة جفاف الشعر، وقد ترجع إلى استخدامهن المواد الكيميائية الموجودة بداخل الشامبو أو البلسم المستخدم، الذي قد يحتوي على البارابين والسيليكون والمواد الكيميائية، التي لها آثار سلبية ضارة على الشعر والجسم على المدى الطويل.
لذلك نقدم إليكِ بالخطوات طريقة صنع شامبو طبيعي من دون أي «كيماويات» يعمل على ترطيب الشعر وحمايته من التلف وذلك وفقا لموقع «بشرتك».

المكونات وطريقة التطبيق
كوب شاي أخضر
ملعقة زيت لوز
خل التفاح
فازلين
- قومي بوضع 4 ملاعق الفازلين في وعاء ومن ثم قومي بإضافة ربع كوب من الماء وبضع قطرات من الزيت اللوز المفضل لديك ومن ثم أضيفي ½ كوب من خل التفاح وكوب الشاي الأخضر، واحفظيهم في عبوة نظيفة لوقت الاستخدام وينصح باستخدامه مرتين أسبوعيا.

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