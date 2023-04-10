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تخلصي من بقع مزيل العرق على الملابس في خطوتين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 10 أبريل 2023, 03:03 مساء
تخلصي من بقع مزيل العرق على الملابس في خطوتين
أسرع طريقة للتخلص من بقع مزيل رائحة التعرق في ملابسك (الإنترنت)
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نقدم إليكِ أسرع طريقة للتخلص من بقع مزيل رائحة التعرق، باستخدام قطعة رطبة من القماش، ومسح المنطقة المتضررة بلطف، وتأكدي بأن تكون قطعة القماش رطبة وليست مبلولة بالكامل، حتى لا تضيعي الكثير من الوقت في تجفيف ملابسك بعد ذلك، وفقا لموقع «جمالك».

ويمكن استخدام مناديل الأطفال المعطرة، أو قطعة من القماش بعد ترطيبها بمحلول إزالة المكياج، بحسب جريدة «تايمز أوف إنديا»، ويمكن أيضا منع تشكل البقع باتباع مجموعة من النصائح منها:
- رشي مزيل رائحة العرق قبل ارتداء الملابس، وانتظري لبعض الوقت حتى يجف، فهذا كفيل بمنع وصول المحلول إلى ملابس.
- إذا لاحظتِ تشكل هذه البقع باستمرار، فمن الضروري تغيير نوعية مزيل العرق الذي تستخدمينه، وابحثي عن الأنواع الشفافة.

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