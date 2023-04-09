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الرايب والليمون للتخلص من البقع الداكنة في اليدين

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 أبريل 2023, 10:34 صباحا
الرايب والليمون للتخلص من البقع الداكنة في اليدين
مجموعة من خلطات تبييض اليدين المنزلية (الإنترنت)
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قد تواجهين أحيانا ظهور بقع داكنة وتصبغات على اليدين، وتريدين التخلص منها، ولكن لا تعرفين الطريقة.
نقدم إليك اليوم مجموعة من خلطات تبييض اليدين التي يمكنك استخدامها في المنزل بسهولة، وذلك وفقا لموقع «أنوثة».

زيت اللوز وعصير الليمون
- امزجي هذين المكونين معا وضعي الخلطة على اليدين لمدة نصف الساعة، ثم اغسلي اليدين وكرري هذه العملية يوميا أو يوما بعد يوم.

الحليب الرايب والطماطم
- قومي بمزج كمية متساوية من الحليب والطماطم باستخدام الخلاط، إلى أن يصبح المزيج متماسكاً. ضعي الخلطة على اليدين واتركيها لمدة ربع ساعة واتبعي هذا الروتين مرتين أسبوعيا.

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